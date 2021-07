Nel borgo di Cagnano torna il festival 'Cavu': visite guidate e l'expo delle tipicità locali

Torna a Cagnano Varano “Cavù”, festival che animerà gli spazi urbani del borgo garganico il 6 e 7 agosto prossimi con concerti musicali, visite guidate, spettacoli ed eventi legati all’eno-gastonomia.

Cavù gode del patrocinio morale di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Ferrovie del Gargano, GAL Gargano, Puglia Promozione, Parco Nazionale del Gargano e Apulia Digital Maker.

Il “main sponsor” è “Di Cataldo Frutta”, che sarà affiancato dagli altri sostenitori Windor Tech, Ma.De Appalti, ITS Apulia Digital Maker, Co.Ge.Mar., Petrolgas, Studio Di Pumpo ed Elektrosaem Vico.

Tutti concordi sull’obiettivo da raggiungere: la promozione del territorio di Cagnano Varano e la valorizzazione delle bellezze culturali, ambientali ed enogastronomiche locali.

Ma con uno specifico interesse: animare l’economia del territorio per mantenere vitale la comunità e creare occasioni di lavoro per le giovani generazioni che devono avere la garanzia di un futuro prospero per non cercare altrove opportunità di crescita.

Nei due giorni di “Cavù”, le visite guidate (che inizieranno dalle ore 17) permetteranno di conoscere il centro storico di Cagnano Varano. Dalle 20, poi, si apre l’EXPO delle produzioni enogastronomiche e artigianali locali. Nel frattempo, le strade e le piazzette del centro storico saranno animate da concerti musicali.

Venerdì 6 agosto si esibiranno band di ispirazione prettamente folkloristica e popolare: “Alfabeto Runico”, “I ciarlatani”, “Sud Folk” - progetto “Figli di Puglia”, “Buena Onda”, “Tarant Folk”, “Sound Folk”, “Mulieres Garganiche”. Mentre sabato 7 agosto sarà la volta di band che propongono altri repertori, proprio per andare incontro ai diversi gusti musicali: “Idea Band”, “I l’utm’ brgant”, Vito Di Sciglio, “The Wahles”, “Unpreagged”, “Beat Different”, Onda Radio Italia.

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle norme vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid.