Il settimo appuntamento del 'Festival d’arte Apuliae' omaggia l’intramontabile voce di Maria Callas

Il Festival d’arte Apuliae “Non soli, ma ben accompagnati” XVIII edizione – 2021 prosegue nel corso delle domeniche di luglio e agosto, continuando a riscontrare grandissimo successo di pubblico.

In programma per domenica 22 agosto al Chiostro Santa Chiara di Foggia Vissi d’arte. Vissi per Maria, lo spettacolo teatrale e musicale incentrato sulla vita e sulla personalità umana ed artistica del soprano più grande di tutti i tempi: Maria Callas. A raccontare la storia di questa vita straordinaria sarà Bruno, il fedele maggiordomo del soprano, impersonato dall’attore Giampiero Mancini. Lo spettacolo porta in scena, attraverso le memorie e i ricordi del maggiordomo, i successi della grande artista, il suo amore per la musica e per l’arte, il suo grande senso di disciplina, il decisivo incontro con Onassis, il grande amore della sua vita, tragico, intenso ed infelice al contempo. Il monologo di Bruno, sempre più commovente e sincero, suscita la curiosità dello spettatore, che si lascia travolgere dal gioco delle confessioni, ritrovandosi ad essere ospite e testimone di memorie di inestimabile valore. Sono decine le biografie e i documentari sulla Callas, ma il racconto di Bruno, che rappresenta la semplicità e la quotidianità, «è un modo per aggiungere un punto di vista all’immensa eredità che la grande artista ci ha lasciato», afferma Roberto D’Alessandro, autore del testo teatrale.

Accanto al racconto dell’attore Giampiero Mancini, viene utilizzata una sofisticatissima tecnica d’ingegneria acustica e di estrapolazione della voce, grazie al lavoro del suond engineer Marco Maffei, che consente di ascoltare, durante lo spettacolo, la voce vera del soprano, mentre il violinista Dino De Palma, il violoncellista Luciano Tarantino e il pianista Donato Della Vista suonano dal vivo sul palco in perfetta sincronia, accompagnando la vera voce della Callas. Un esperimento unico di isolamento della voce, per far rivivere le emozioni di un timbro indimenticabile, di un virtuosismo canoro mai visto prima. Lo spettacolo, intriso del profumo dei ricordi mescolati alla polvere del tempo che è stato, restituisce al pubblico le memorie del fedelissimo maggiordomo e le note del trio, che esegue le più belle arie interpretate dal soprano, la cui autentica voce risuonerà nel Chiostro di Santa Chiara in questo originalissimo evento.

Il Festival d’arte Apuliae - Non soli, ma ben accompagnati è organizzato dall’Associazione Spazio Musica di Foggia in collaborazione con l’Associazione “Musica Civica” e gode del patrocinio del Comune di Foggia e del sostegno della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro.

Da lunedì 16 agosto è possibile prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere collegandosi all’indirizzo https://www.eventbrite.it/o/associazione-spazio-musica-33747813547. Dopo aver effettuato la prenotazione, è necessario stamparla o salvarla sul proprio cellulare e mostrarla prima dei concerti al personale.

L’ingresso è consentito dalle ore 20.15; l’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00. Si prega il gentile pubblico di recarsi agli spettacoli dotato di propria mascherina e di rispettare le norme sul distanziamento.

Per accedere agli spettacoli è necessario, per effetto del nuovo decreto-legge n.105 del 23/07/2021 in vigore dal 6 agosto, mostrare il Green pass, la Certificazione verde che attesta la vaccinazione contro il Covid-19, oppure la guarigione dalla malattia o, in alternativa, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.

