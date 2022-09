La GdF festeggia San Matteo. Mons. Pelvi: "Siate garanti della giustizia per il bene comune"

Questa mattina presso la Chiesa di Gesù e Maria di Foggia, la Guardia di Finanza ha celebrato il suo santo patrono San Matteo, durante la messa officiata da mons. Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia-Bovino e già ordinario militare per l’Italia. Hanno partecipato le massime autorità militari e civili locali, tra cui il Prefetto, il Questore, il comandante provinciale dei Carabinieri ed i commissari straordinari del Comune di Foggia.

Durante l’omelia Mons. Pelvi ha chiesto ai finanzieri di continuare ad essere sempre - non solo preparati conoscitori delle problematiche economiche - ma anche garanti della giustizia a vantaggio del bene comune. Al termine della celebrazione, il comandante provinciale della GdF, il colonnello Leonardo Ricci, dopo aver ringraziato S.e.r. per la vicinanza sempre manifestata alle fiamme gialle foggiane, ha sottolineato come il Corpo abbia assunto sempre più una vocazione sociale quale forza di polizia economico-finanziaria al servizio dei cittadini e degli operatori economici che improntano la loro attività al rispetto delle regole.

Alla celebrazione hanno preso parte anche i finanzieri in servizio ed in congedo unitamente alle proprie famiglie.