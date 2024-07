'FestambienteSud' festeggia 20 anni: il programma dell'edizione 2024

Torna ‘FestambienteSud’ che quest’anno spegne venti candeline. Dal 17 luglio al 3 agosto, il festival itinerante attraverserà il Gargano partendo da San Marco in Lamis e Rignano Garganico, passando per San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, quest’anno capitale della cultura di Puglia, Mattinata per giungere, come sempre, nella tappa finale a Vieste, dove FestambienteSud culminerà dal 29 luglio al 3 agosto in una festa conclusiva all’insegna del dialogo con i Sud del Mondo e sotto la direzione artistica della cantautrice e polistrumentista Chiara Civello. Questo il programma.

Il 16 luglio a San Marco in Lamis (Santuario di San Matteo con ingresso libero) alle 19 forum di apertura ‘Il benessere tra etica, utilità e diritto’. Il 17 a Rignano Garganico (largo Portagrande con ingresso libero) alle 18.30 – forum ‘Sapiens tra natura e cultura’, alle 20 brindisi e laboratorio per bambini nel Centro Visite, alle 21 concerto di Kaos & Dj Craim. Aperture a cura del Movimento Artistico Indipendente.

Il 18 luglio sempre a Rignano Garganico presso Masseria Paglicci (ingresso con ticket su vivaticket.com) alle 17.30 - visita alla Masseria e alle 18.30 seminario su ‘Piante selvatiche e animali domestici, le sorprese paleolitiche di Grotta Paglicci’. Alle 20 laboratorio del Gusto con Slow Food Gargano e alle 21.30 – concerto di Patrizio & Stefano Fariselli.

Il 19 luglio a San Giovanni Rotondo alle 18.30 ecoforum (in piazza dei Martiri con ingresso libero)

‘I cantieri della transizione ecologica, esperienze aziendali che cambiano l’economia’ e alle 21 concerto di Flo in largo De Mattias (ingresso libero).

Dal 20 al 23 luglio la location si sposta a Monte Sant’Angelo. Il 20 dalle 18 visite all’Abbazia di Pulsano e agli eremi (ingresso con biglietto su vivaticket.com), dalle 19 laboratorio del Gusto e alle 21 concerto di Alice (ticket su Vivaticket). Il 21 in via Carlo d’Angiò (ingresso libero) alle 20.30 tributo a Francesco Arena (attivista, fotografo, poeta e filantropo) e a seguire evento ‘Neruda & Nascimento’ e spettacolo ‘Cunti e Meraviglie’ di Luigi Rignanese. Il 22 luglio si continua a Monte San’Angelo dove alle 17 al ‘Green Cave’ (ingresso libero) seminario ‘Arte e senso comune’, mentre alle 20.30 in via Carlo d’Angiò spettacolo ‘Da radici a radici’ di Luigi Rignanese. Il 23 luglio al ‘Green Cave’ (ingresso libero) forum dal titolo ‘Ripopolare il Sud. Idee, strategie e modelli di sviluppo per rilanciare il Mezzogiorno’, alle 21 in via Carlo d’Angiò (ingresso libero) concerto ‘Pensieri e Parole, omaggio a Lucio Battisti’ con Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Furio Di Castri e Mattia Barbieri.

A Mattinata il 27 luglio alle 15.30 tappa del ‘Festival Viator’ con il cammino concerto da Monte Sant’Angelo a Mattinata in compagnia delle musiche del gruppo Salicornia (biglietto su Vivaticket), mentre alle 21 doppio concerto in piazza Santa Maria della Luce (ingresso libero) ‘Bassolino – Città Futura’ e ‘Napoli Segreta’. Il 28 luglio a Mattinata in piazza Santa Maria della Luce con ingresso libero alle 21 concerto dei ’24 Grana’.

FestambienteSud entra nel vivo a Vieste a partire dal 29 luglio con i concerti a Marina Piccola alle 21. Si parte con quello di Bala Desejo (ingresso libero). Il 30 luglio alle 21 live di Marisa Monte dal titolo ‘Os maiores successos’ (biglietto su vivaticket), il 31 invece stesso orario per Ilê Aiyê e il suo ‘50th anniversary tour’ (ingresso libero).

Agosto si apre con il concerto ‘Encontro’ (ingresso libero) che l’1 alle 21 vedrà sul palco Tosca, Paolo Fresu, Chiara Civello, Seby Burgio, Roberto Taufic, Ferruccio Spinetti, Bruno Marcozzi per un progetto speciale ideato e coordinato da Chiara Civello. Il 2 agosto Ute Lemper canta le poesie d’amore di Pablo Neruda in un evento speciale gratuito per la celebrazione dei cent’anni dalla pubblicazione della raccolta ‘Venti poesie d’amore e una canzone disperata’ di Pablo Neruda.

Il 3 agosto alle 10 presso Elda Hotel (ingresso libero) reading in Foresta Umbra con i poeti finalisti del Premio Strega Poesia accompagnati dagli interventi musicali e dal concerto finale dell’organettista Alessandro D’Alessandro, mentre alle 21 evento finale a Vieste presso Marina Piccola (ingresso libero) con il ‘Celebration day’ per i venti anni di FestambienteSud’ all’insegna della musica di Inti-Illimani & Giulio Wilson.