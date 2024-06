Lesina si colora di nerazzurro: grande festa con gli artisti che hanno fatto grande la musica dance

Lesina si colora di nerazzurro sabato 22 giugno, in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto dell’Inter.

Il programma prevede una giornata ricca di eventi che coinvolgeranno i tifosi nerazzurri, dagli adulti ai bambini e, più in generale, tutti gli appassionati di calcio.

Gli organizzatori, oltre ad una celebrazione calcistica, hanno pensato ad una grande festa di paese.

Sbandieratori, bande e gruppi folcloristici sfileranno per le vie del paese. Special guest Mirko Mengozzi, speaker ufficiale della società Fc Internazionale.

‘Let's all dance ‘80 ’90 2000’ sarà il gran finale: è un total show musicale con gli artisti che hanno reso grande la musica dance di quegli anni.

Lo sparo dei mortaretti aprirà ufficialmente la giornata di festeggiamenti e alle 10 è previsto il raduno dei tifosi nerazzurri in piazza Municipio. Alla stessa ora c’è il trucca bimbi e, a seguire, attraverseranno il comune lagunare sbandieratori, mascotte e trampolieri.

Alle 12 c’è l’aperitivo per dare il benvenuto a Mirko Mingozzi e alle 17 il taglio della torta scudetto.

Alle 18 parte la parata itinerante della Conturband in collaborazione con Sambrasil. Alle 20.30 spettacolo piromusicale in piazza Attilio Lombardi e alle 22, in piazza Umberto I, grande festa con la musica dance e live show con Regina, Kim Lukas, Melody, Haiducii e Walter Pizzulli.

Chiuderà i festeggiamenti uno spettacolo pirotecnico in zona stadio.