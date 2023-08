A Lucera dopo 10 anni tornano le giostre in via Montesanto per la festa patronale

Dopo 10 anni tornano le giostre alla festa patronale di Lucera. Sarà l’area mercatale di via Montesanto (angolo via Montello) a ospitare il luna park, come accadeva fino al 2012, prima dei lavori.

Il piazzale attrezzato per il mercato settimanale è stato completato e lo scorso 13 luglio la Giunta comunale guidata da Giuseppe Pitta ha scelto quell’area per l’installazione del parco divertimenti.

Per individuare il gestore, il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse. A quanto si apprende direttamente dai diretti interessati, sarà la famiglia Alberini ad animare con le sue attrazioni la festa, come faceva da generazioni.

“Dopo un'assenza durata anni, il cuore della città torna a battere al ritmo delle giostre, riportando gioia e divertimento nella comunità lucerina”, scrivono gli Alberini che ringraziano le autorità e i gestori delle giostre che hanno consentito che “l'amato spazio” alla zona polifunzionale tornasse nuovamente disponibile e “pronto ad accogliere grandi e piccini per una festa che si preannuncia indimenticabile”.

Con l'atteso ritorno delle giostre a Lucera, la famiglia Alberini – rappresenta da Annabella – “è entusiasta di condividere momenti di gioia con la comunità, ma pone l'accento sull'importanza di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e il buonsenso di tutti i cittadini”. La famiglia chiede alla comunità di essere consapevole dell'importanza del rispetto delle regole e delle indicazioni fornite dagli operatori del Luna Park.

“Il Luna Park rappresenta una parte importante dell'identità di Lucera e della sua festa patronale, e la collaborazione tra la famiglia Alberini e i cittadini è fondamentale per preservare questa tradizione e assicurare momenti felici e spensierati per tutti. L'augurio di Annabella Alberini – scrivono - è che i visitatori possano godere appieno dell'esperienza offerta dal Luna Park, immergendosi nel divertimento senza preoccupazioni, e che insieme possano creare ricordi indimenticabili di questa festa che torna a riempire di gioia la città di Lucera dal 13 al 20 agosto”.