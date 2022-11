A Cerignola una serata dedicata al panzerotto

Costituita da un gruppo di pugliesi fortemente legati alla loro terra, l’associazione Panzerotto Top Academy nasce con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura del panzerotto pugliese attraverso eventi, contest fotografici, gare gastronomiche e show cooking.

Il primo evento inaugurale dell’associazione si tiene a Cerignola, cittadina della provincia di Foggia in cui è ancora molto forte e radicata l’usanza di festeggiare la Bambinella il 21 Novembre. È una ricorrenza religiosa che però affonda le radici nella tradizione contadina del luogo, che in quel giorno osserva l’abitudine di preparare e cuocere i 'cucoli fritti' vuoti, da mangiare insieme al 'sartasciniello'.

“I cerignolani sono molto attaccati a questa tradizione culinaria, perché riunirsi in casa per preparare e friggere i cucoli è un rito che unisce le famiglie, che fa ritrovare gli amici lontani, che crea condivisione e voglia di stare insieme in semplicità”, dichiara Gianluca Russo, promotore dell’iniziativa, presidente dell’associazione e cerignolano di origine.

Lunedì 14 Novembre, presso Palazzo Fornari a Cerignola in Piano San Rocco, con inizio alle ore 18.30, si parlerà di tradizioni, di cucoli fritti cerignolani e di come il panzerotto pugliese, prodotto tipico semplice e genuino, sia riuscito nel tempo a valicare i confini nazionali e a spingersi oltre, in tanti Paesi del mondo.

'Dai cucoli fritti della Bambinella di Cerignola al Panzerotto pugliese protagonista dello street food'.

Introduce: Gianluca Russo, Presidente dell'associazione e titolare del ristorante "Ambasciata di Puglia" a Forlì.

Ospiti della serata:

Sabrina Vasciaveo, food blogger e autrice del volume "A tavola con Cedrospeziato-un piatto per ogni stagione"

Dott.ssa Valentina Trimigno, Dietista ed esperta di Nutrizione.

Giovanni Montingelli, cultore di storia locale e autore di volumi sulle tradizioni cerignolane

Moderatrice: Cristiana Lenoci, www.lamia-puglia.com (media sponsor della serata)

Dopo un excursus sulle tradizioni, sull'importanza di nutrirsi correttamente e sui motivi che rendono il Panzerotto pugliese uno dei prodotti tipici più amati nel mondo, è prevista una degustazione di panzerotti, accompagnati da ottimo vino o birra.

Il ticket di 6 euro a persona comprende un panzerotto ripieno di mozzarella e pomodoro e un bicchiere di vino o birra, a scelta. Il vino sarà offerto dalla Cantina Vinicola Biancardi di Cerignola. L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Cerignola.

Infotel: 349 1075291.