La Pacchianella compie 100 anni: dal 7 al 9 agosto torna il folklore a Monte Sant'Angelo

Tre giorni di festa, quattro gruppi internazionali, cento anni di storia. Il Gruppo Folkloristico internazionale “La Pacchianella” di Monte Sant’Angelo si appresta a festeggiare i suoi primi cento anni di storia con un grande evento. Il 7, 8 e 9 agosto, a Monte Sant’Angelo, torna l’attesissimo Festival Internazionale del Folklore che ha caratterizzato per anni le estati della città garganica. Il gruppo, nato il 29 aprile 1923, in occasione della visita del Principe Umberto, è il simbolo della cultura folkloristica e popolare di Monte Sant’Angelo e del Gargano.

Custode di quelli che erano gli usi ed i costumi del secolo scorso, delle storie del tempo, delle musiche e della tradizione orale che altrimenti sarebbe andata perduta. Il gruppo folkloristico di Monte Sant’Angelo è anche il secondo più antico d’Italia. In questi cento anni “La Pacchianella” ha fatto conoscere la città micaelica in tutta Italia, ma anche in Europa e nel mondo, grazie alla partecipazione a diversi festival folkloristici internazionali in cui ha raccolto innumerevoli premi e riconoscimenti. Tante sono le persone che hanno fatto parte della storia di questo gruppo, giovani uomini e donne che hanno messo il proprio tassello in questo grande puzzle fatto di storia, cultura e tradizione. Ballerini, musicisti, cantori, sarte, studiosi. “Il programma è ancora in via di definizione – spiega Antonio Bisceglia, presidente del gruppo e storico membro di esso -. Quello che è certo è che sarà una grandissima festa in cui celebreremo i nostri primi cento anni, ci saranno tanti dei membri che hanno fatto parte di questa storia, ricorderemo componenti storici che non ci sono più e ripercorreremo questo lungo secolo attraverso contributi video e foto”.

Il Festival non sarà solo l’occasione per celebrare la storia, ma anche per riportare in auge il Festival Internazionale del Folklore. A partire dal 1965 questo evento ha portato a Monte Sant’Angelo decine di gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo della Terra, con i loro colori, suoni e balli tipici. Una finestra aperta sul mondo che dal 2008 è rimasta chiusa, con grande rammarico di tanti concittadini. Hawaii, Colombia, Costa Rica e Polonia saranno presenti a Monte Sant’Angelo con i loro gruppi rappresentativi per dar vita ad un grande spettacolo di colori, suoni e danze etergenee ed uniche. Per l’anno del centenario è stato costituito un apposito Comitato, che sta costruendo il programma per le grandi celebrazioni e proseguono senza sosta anche le prove di repertorio de “La Pacchianella”.

"Il gruppo folkloristico è portato avanti da volontari sognatori – racconta Patrizia Falcone, da anni direttrice artistica del gruppo asseme a Matteo Renzulli - Dati tutti i cambiamenti storici e generazionali non è scontato il fatto che si siano raggiunti i cento anno. I ragazzi ormai molto cambiati, spesso sono spinti verso interessi più tecnologici ed individuali piuttosto che sociali. Anche il periodo covid non ha aiutato, dato che siamo stati costretti a sospendere le attività per due anni. Ci sembra incredibile, eppure abbiamo raggiunto un secolo di attività letteralmente senza sosta. Di cambiamenti ce ne sono stati, anche a livello artistico,visto che i tempi sono divenuti più frenetici, quindi anche le nostre danze si sono velocizzate e le serenate sono diventate un po' più frizzanti. Nonostante ciò cerchiamo sempre di restare il più possibile attaccati alle nostre radici, per non perdere mai la bussola del folclkore originale di Monte Sant'Angelo".