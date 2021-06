Torna a Roseto la Festa del grano: degustazioni, show cooking, visite guidate e musica per promuovere il territorio

Indirizzo non disponibile

Roseto si prepara per festeggiare una delle principali risorse del territorio, il grano.

Ritorna, per la sua quarta edizione, la 'Festa del Grano', Domenica 11 Luglio 2021; un evento organizzato e realizzato dal Comune di Roseto Valfortore, in collaborazione con la Proloco Roseto Valfortore e la Regione Puglia, e finalizzato a promuovere sempre più la nostra terra e i nostri prodotti attraverso stand, degustazioni, show cooking, laboratori, spettacoli musicali, visite guidate e convegni (all'aperto presso il teatro rurale).

Ricordiamo che a Roseto vi è l’ultimo mulino ad acqua attivo in provincia, con la cui macinazione si riduce al minimo il surriscaldamento delle farine lasciandone inalterate le proprietà. Roseto può vantare quindi tutta la filiera del pane: dalla coltivazione, alla macinatura, alla panificazione, alla cottura nel tradizionale forno a paglia, e alla festa!

Una festa pensata per rievocare antiche ritualità agricole che la meccanizzazione ha lentamente fatto sparire, ma che un piccolo ed instancabile borgo dei monti dauni cerca caparbiamente di mantenerle ancora vive.



IL PROGRAMMA



ore 9.00 Giro per le vie del paese del Complesso Bandistico Città di Roseto V.re

ore 10.00 Apertura Stands con la partecipazione di

Donato Pentassuglia, Assessore Agricoltura Regione Puglia

Pasquale De Vita, Presidente GAL MERIDAUNIA

ore 11.00 Incontro sul tema "Artigianato tipico, Servizi alla persona e al Turismo" cin la presentazione del Bando a cura del GAL Meridaunia presso il "Teatro Rurale" - località Paduli

ore 12.30 Buffet presso "La Villetta" - località Paduli

ore 16.00 Visita ai Mulini e al Forno a Paglia

ore 17.00 Laboratori "Mani in Pasta" con cottura finale di pizza nel forno a paglia

ore 21.30 Unza Unza Band - spettacolo folk itinerante