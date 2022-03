Festa della donna al Sami nuovo ristorante in fiera

Il Samì nuovo ristorante in fiera martedì 8 marzo,torna a farci distogliere dalla solita routine insieme a Enjoy Events , per info e prenotazioni 320.0203517.

“Di recente La pandemia ci ha colti di sorpresa, mettendoci variamente alla prova. La nostra quotidianità è stata improvvisamente stravolta: abbiamo dovuto ripensare completamente la nostra gestione del tempo, delle relazioni, dello spazio.

Dopo un primo, inevitabile momento di straniamento, abbiamo deciso di non abbatterci ma di stare fermi con gli eventi dei nostri collaboratori Enjoy events: ma ora siamo tornati dove più amiamo stare, in cucina, tra fornelli e forno a legna del Samì. Ed eccoci a sperimentare nuove ricette, nuove preparazioni e anche nuove pizze. La creatività e l'amore per il nostro lavoro hanno dato senso a un nuovo anno ancora insolito e imprevedibile.

Martedì 8 marzo la festa delle donne, Due eventi nello stesso giorno in sale diverse per poter accontentare i palati di tutte le donne che ci verranno a trovare, per le amanti del cibo rivisitato dal nostro chef Leonardo Cici: ci sarà il percorso degustativo, in ogni sua portata, il quale sarà accompagnato da accostamenti di vino scelti dallo chef e forniti dalla cantina "Borgo Turrito".

Il dessert, sarà accoppiato da un cocktail preparato, in esclusiva per la serata dal nostro barman. Mentre per le donne che hanno voglia di svagarsi un po’ e restare più leggere, quindi per le amanti della buona pizza e della buona musica saranno accontentate dai nostri fantastici pizzaioli e dai nostri ospiti d’eccezione , il veterano indiscusso dj Danilo Rossetti e dal mixology freestyle Alex per dei fantastici drink. Adesso tocca a voi! Veniteci a trovare e lasciatevi sorprendere dai nostri Memorabili, chef e pizzaioli di cui non potrete più fare a meno".