Festa della Dedicazione della Chiesa di San Pio X: a Foggia arriva il ‘prete anticamorra’ don Patriciello

Sarà don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, noto per il suo impegno per l'educazione e la legalità, ad aprire la festa della Dedicazione della Chiesa di San Pio X di Foggia.

L'incontro del ‘prete anticamorra’ si terrà lunedì 27 maggio, alle 19.30, nei locali parrocchiali.

Lungo ed articolato il programma della festa: martedì 28, dalle 8 alle 12, grazie alla presenza dell'autoemoteca dell'Avis, sarà possibile effettuare una donazione di sangue; nello stesso giorno, alle 19.30, si terrà un incontro–dibattito dal titolo 'Il racconto della prevenzione' con l'oncologo Vincenzo Oriolo; mercoledì 29, per tutto il pomeriggio e la sera, si svolgeranno tornei di diversi sport per bambini ed adulti; giovedì 30, alle 18.30, la Santa Messa vespertina della Dedicazione della Chiesa a San Pio X, con la successiva processione per le vie del quartiere; venerdì 31, alle 18.30, giorno della Dedicazione, la Messa sarà presieduta da mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia–Bovino.

Il pomeriggio del 31, a partire dalle 16.30, ci sarà la festa di fine anno catechistico con i gonfiabili per i più piccoli, mentre dalle 20.30 si svolgerà la serata musicale e culinaria, con l'apertura degli stand gastronomici e il 'San Pio Got Talent'.