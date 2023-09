Candela 'protagonista' del weekend con Giuseppe Scopelliti e la festa della birra

Weekend di festa a Candela, sui Monti Dauni. Cibo, cultura e attualità saranno i protagonisti della due giorni della festa dell’associazione politico-culturale ‘Candela Protagonista’.

Si parte sabato 2 settembre alle 18.30 nella suggestiva location del Palazzo Ripandelli con il convegno dal titolo ‘L’impatto dei fondi del PNRR sui territori rurali’ al quale parteciperanno il consigliere comunale Nino Santarella, il sindaco di Apricena Antonio Potenza, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, il consigliere regionale Paolo dell'Erba, il deputato Giandonato Lasalandra e l'eurodeputato Mario Furore.

Domenica 3, stesso orario e stessa location per la presentazione di ‘Io sono libero’, libro-intervista in cui l’ex sindaco di Reggio Calabria ed ex Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti racconta senza filtri la sua storia politica e la sua vicenda giudiziaria al giornalista Franco Attanasio incontrato nel carcere di Arghillà.

Entrambi i giorni saranno animati anche da tornei sportivi, musica e alle 21 in piazza Plebiscito dall’evento ‘Candela Beer Fest’ con la degustazione di birre artigianali e prodotti locali.