I nomi delle vittime di femminicidio in Capitanata sulla prima panchina rossa dell'Azione Cattolica a San Marco in Lamis

Un gruppo di giovanissimi l'ha realizzata alla vigilia della festa dell'8 marzo, per "non sedersi" sui grandi temi della società. Prossimo appuntamento il 21 marzo per ricordare le vittime innocenti di mafia

Una panchina per "non sedersi" sui grandi temi della società e per essere sempre pronti in un cammino di formazione e di crescita personale e comunitario: è la prima panchina a tema, rossa, di San Marco in Lamis.

È stata realizzata dai giovanissimi dell'Azione Cattolica alla vigilia della Giornata internazionale della donna che si celebra l'8 marzo.Sarà la prima di una serie di panchine.

Reca i nomi delle vittime di femminicidio in provincia di Foggia, sul colore simbolo della lotta alla violenza di genere, insieme a una citazione. Così hanno rappresentato il loro no alla violenza sulle donne. Il prossimo appuntamento è per il 21 Marzo con la panchina dedicata alle vittime innocenti di mafia.

