'Un caffè con l’artista' al Liceo 'Lanza-Perugini': grande attesa per l'arrivo di Felice Limosani

Venerdì 20 gennaio, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Liceo 'Lanza', sarà presente l’artista multidisciplinare, di fama internazionale e di origine foggiana Felice Limosani, le cui opere sono state esposte in tutto il mondo. L’incontro, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Mirella Coli, è previsto nell’ambito del Progetto 'Un caffè con l’artista', curato e diretto dalla docente Annamaria Toma e patrocinato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Artista riconosciuto in ambito internazionale, interprete e innovatore delle Digital Humanities, esperto di avanguardie espressive e linguaggi emergenti. Felice Limosani lavora con l'idea di integrare discipline umanistiche e cultura digitale, attraverso l'arte e il design, per creare nuovi livelli di percezione, di conoscenza e di interazione tra persone, tecnologie e esperienze sinestetiche. Basato a Firenze, il suo studio multidisciplinare crea inediti modelli di valorizzazione del patrimonio culturale, anche a supporto di contesti sociali e della sostenibilità ambientale. I suoi lavori spaziano dalle installazioni artistiche, alla costruzione di ambienti immersivi fisici e virtuali fino alla curatela di progetti benefit su commissione.

Ricercatore impegnato nel connettere linguaggi estetici e sensoriali con interfacce evolute, tiene conferenze in università e centri studi, collocando il fattore umano al centro delle innovazioni sociali, tecnologiche e culturali. Ha fatto parte del comitato scientifico della Fondazione Matera Capitale della Cultura Europea 2019 e dell'Advisory Board Museo Multimediale M9 Fondazione Venezia. Ha creato opere su commissione, esposte al Louvre Parigi, Miami Art Basel, The White Chapel Gallery Londra, Comune di Milano Veneranda Fabbrica del Duomo, Palazzo Strozzi, Palazzo Vecchio e Accademia di Firenze, Accademia di Francia Roma, Triennale di Milano e Padiglione Mies Van der Rohe Barcellona. Il saggio "Italo Globali” (Lupetti 2014), lo ha incluso tra i principali innovatori italiani apprezzati nel mondo. DJ e produttore musicale (1982/1999) ha fondato la start up Skybar wireless lifestyle support, prima APP di messaggistica MMS (Nokia 2001). Ha creato contenuti digitali artistici per la compagnia telefonica giapponese NTT DoCoMo. Ha ideato e curato sia in-store che on-line il concept multidisciplinare tra commercio e esperienza di Luisaviaroma Firenze (2002/2015).

Su commissione di brand internazionali ha creato opere artistiche con linguaggi diversi. Collabora in tutto il mondo con architetti e studi di design, sviluppando progetti con un approccio non convenzionale.