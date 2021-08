Stupor Mundi a Lucera, nell'anfiteatro augusteo va in scena "Federico II e la Capitanata: i luoghi, il Mito”

E’ forse l’ “ospite” più atteso, che colorerà di storia un intero appuntamento. Federico II va “in scena” a Lucera il 31 agosto nella rassegna "Estate|Muse|Stelle 2021”, promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera.

Nell'anno che ricorda gli 800 anni dall'arrivo di Federico II in Capitanata, si riflette sul suo mito e sui luoghi in cui è attestata la sua presenza, fino alla fatale Fiorentino, con una iniziativa tra le più importanti promosse in Capitanata che renderanno merito e memoria a un imperatore che ha incrociato e segnato destini e storie di questo territorio.

Il 31 agosto all’Anfiteatro Augusteo, alle ore 21, FAI Puglia proporrà “Federico II e la Capitanata: i luoghi, il Mito”. Proposto dal FAI Puglia per ricordare l'ottavo centenario dell'arrivo dell'imperatore svevo in Capitanata, l'incontro, dopo l'intervento introduttivo di Saverio Russo, presidente FAI Puglia, vedrà la partecipazione del prof. Francesco Violante ( Università di Bari), che parlerà del mito di Federico II, e del prof. Pasquale Favia (Università di Foggia), che si soffermerà sui luoghi federiciani in provincia di Foggia.

L'appuntamento serve a sollecitare iniziative di conoscenza, tutela e valorizzazione di un patrimonio culturale spesso poco noto. Nel corso dell’incontro non mancherà un momento per far vivere con immaginazione la “Rivoluzione” che Federico II operò in diversi campi, dalle arti figurative alle architetture dei castelli, dell’economia, dell’Università, attraverso una video-proiezione che lascerà sognare la contemporaneità della grandezza dello Stupor Mundi.

Gli spettacoli del 25 agosto e del 1, 12 e 18 settembre di “Estate|Muse|Stelle 2021 sono organizzati con la preziosa collaborazione di PrimaVera al Garibaldi, con direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.