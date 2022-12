Federico Buffa protagonista a Foggia: al 'Giordano' la storia dell'incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè

Prosegue la stagione teatrale 2022/2023 del Comune di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Per questo secondo appuntamento in cartellone è Federico Buffa con ‘Rivadeandrè - Amici fragili’ a calcare il palcoscenico del Teatro Giordano con una doppia data: sabato 10 e domenica 11 dicembre. Il 10 dicembre, inoltre, il giornalista milanese, assieme a Marco Caronna e Alessandro Nidi, che l’accompagnano nello spettacolo, incontrerà il pubblico. Modera l’incontro il giornalista Enrico Ciccarelli. Appuntamento alle ore 18.00 in Sala Fedora, Teatro Giordano.

‘Rivadeandrè’ è uno spettacolo, di Marco Caronna e Federico Buffa, per la regia dello stesso Caronna, con Marco Caronna (voci e chitarre) e Alessandro Nidi (pianoforte e tastiere). E? il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio De Andre? nella sua casa di Genova. Sembra un incontro tra due mondi lontani e invece, in mezzo ai silenzi, si snodano i punti di contatto: la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni. Una in particolare, “Preghiera in Gennaio” che Fabrizio scrive tornando dal funerale dell’amico Luigi Tenco.

Gigi la ascolta ossessivamente e ne vuole parlare con chi quella preghiera l’ha scritta. Quando le parole diventano di troppo Fabrizio regala a Gigi la sua chitarra, Gigi regala a Fabrizio la sua maglia numero 11. I due si salutano, non si vedranno mai più. Forse, proprio per questo, un incontro diventa teatro.