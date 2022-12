Buffa a Foggia racconta Riva e De Andrè, gli amici fragili "ostinati e contrari" sempre dalla parte degli ultimi

Luigi non conservava mai i ritagli di giornale che parlavano delle sue imprese, ma solo dei giovani talenti che non c’erano più, “come se gli dèi richiamassero a sé i prediletti”. Uno era Lorenzo Bandini pilota di Formula 1 prematuramente scomparso a bordo della Ferrari a Montecarlo; l’altro era Luigi Tenco. Dopo la morte per suicidio nel 1967, di ritorno dai funerali, Fabrizio De Andrè comporrà una delle sue più struggenti e meravigliose canzoni, ‘Preghiera in Gennaio’. Luigi, per tutti (ma non per sua mamma Edis) Gigi o ancora meglio Gigiriva tutto attaccato, ascoltava ossessivamente quel brano (che considerava la più bella canzone sull’amicizia che fosse mai stata scritta), anche quando viaggiava in pullman con la sua squadra. Da lì comincia a materializzarsi quello che sarà un incontro intriso di magia, di cui sono noti solo il principio e l’epilogo, poco di quel che accadde nel mentre.

È l’incontro tra due “fenomeni della loro epoca”, figure dominanti nei settori specifici, la musica per De Andrè, il calcio per Riva. Da una parte uno dei più grandi cantautori (se non il più grande) che la musica italiana possa vantare, dall’altro il più grande goleador della Nazionale. Due figure apparentemente distanti: De Andrè figlio della medio-alta borghesia genovese, Riva, nato nel Varesotto sul Lago Maggiore, da famiglia umile. Il padre morì in un incidente sul lavoro, dopo esser tornato vivo da tre spedizioni belliche, episodio che costrinse mamma Edis a fare i doppi turni in fabbrica perché al suo Luigi e alle altre due sorelle non mancasse un piatto di minestra a tavola. Due figure dall’origine socio-culturale decisamente opposta eppure così vicine, per quell’amore spasmodico condiviso per la Sardegna, per il carattere schivo, la riservatezza, ma ancor di più per la mai celata tendenza anarcoide e la predisposizione a stare dalla parte degli ultimi, i randagi, gli invisibili.

Con ‘Rivadeandre Amici fragili’, Federico Buffa e Marco Caronna, con il magistrale apporto musicale di Alessandro Nidi, immaginano quel che Riva e De Andrè potrebbero essersi detti in quell’incontro avvenuto nell’ultima domenica d’estate del 1969, "ma anche andiamo a spasso nelle due rispettive vite cercando di centrare i momenti delle loro esistenze e che cosa hanno avuto in comune". Riva aveva appena giocato al ‘Ferraris’ contro la Sampdoria una delle prime gare del campionato che avrebbe visto il suo Cagliari conquistare il suo primo e fin qui unico scudetto. Beppe Ferrero, suo ex compagno in Sardegna e passato al Genoa, memore della devozione di Riva per ‘Faber’ organizzò quell’incontro in Corso Italia 6, dove De Andrè abitava. Uno spettacolo strutturato in 11 quadri (numero scelto non a caso perché era quello che si agitava sulle larghe spalle di ‘Rombo di tuono’) nei quali recitazione, musica e narrazione si incastrano alla perfezione. Il viaggio di due ore racconta le esistenze dei due protagonisti, dalla fuga di Gigi sull’albero di fico poco distante da casa Riva, come forma di protesta contro la decisione di mandarlo in un collegio a Viggiù, “dove l’Italia e la Svizzera si confondono”, fino al primo approccio con quell’isola così ignota, che nella Lombardia rurale che gli aveva dato i natali, era ancora considerata una colonia penale.

“Se avesse potuto, sarebbe fuggito a nuoto il giorno dopo. E invece, è ancora lì, sempre sì, solo lì”, dice Buffa. Un amore viscerale più forte anche dei soldi (tanti) con i quali l’avvocato Agnelli avrebbe ricoperto lui e il Cagliari nel 1972 per portarlo alla Juve. Trasferimento al quale Luigi si oppose con inusitata fermezza. E poi c’è lui, Faber (soprannome ereditato dall’amico Paolo Villaggio), tifosissimo di quel Genoa che non riuscì mai a vedere anche solo una volta al primo posto in classifica. Il suo incontro con la Sardegna sarebbe avvenuto molto più tardi, a 34 anni: “Se Fabrizio fosse ancora in vita sarebbe ancora lì”. Terra alla quale rimase legato anche, se non di più, dopo il rapimento per mano dell’Anonima Sarda, per il quale Luigi ancora oggi non trova spiegazioni.

Un baule al centro del palcoscenico, dal quale viene estratta una bottiglia di Glen Grant, che a casa De Andrè non mancava mai. Si racconta che per due ore l’incontro tra Faber e Riva fu all’insegna di un rumorosissimo silenzio cosparso dalle nubi di decine di sigarette fumate, intervallate dai sorsi di whisky. Il primo a rompere l’impasse fu proprio ‘Rombo di Tuono’, che chiese a Fabrizio chi lo avesse ispirato. E lui fece il nome dello chansonnier francese Georges Brassens. Da lì iniziò una conversazione che spaziò su diversi temi, calcio compreso. Un incontro che si concluse con un mutuo scambio, “la chitarra di Marinella” a Luigi, la maglia numero 11 a Fabrizio.

Presenti ai lati del palcoscenico, due telefoni del vento (cabine telefoniche ispirate al monumento giapponese di Otsuchi, che i visitatori utilizzano per immaginare una conversazione con i propri cari defunti), uno blu e l’altro rosso, scelta cromatica tutt’altro che casuale. Uno ‘stratagemma’ scenico per immaginare tre telefonate che Luigi fa. Una a Faber, al quale dirà di essere passato tante volte sotto casa sua all’Agnata, ma di non aver mai avuto il coraggio di suonare, per quella paura di disturbare. La seconda a papà Ugo carica di rimpianti per quella prematura scomparsa che non è mai riuscito ad accettare. La cornetta gli si sfila dalle mani, quando parte la terza telefonata, a mamma Edis, una delle scene più emozionanti, che fotografa pienamente l’immensa complessità del rapporto tra i due.