San Marco in Lamis, realizzato il nuovo calendario della 'Farmacia Padre Pio': "In memoriam di Matteo Paglia"

La nuova edizione dello storico calendario 'Santomarchese' della Farmacia Padre Pio quest'anno è intitolata 'Piazze, vie, valli, vigne nella San Marco del primo Novecento a confronto', sempre a cura del prof. Antonio Motta e grafica e stampa di Caputo Grafiche.

Quest'anno il calendario è stato realizzato in memoriam di Matteo Paglia, noto commercialista di San Marco in Lamis apprezzato dalla comunità non solo per le sue capacità professionali, ma anche per la sua sensibilità e il suo impegno per lo sviluppo del territorio. Le sue note qualità della generosità, del rispetto, dell'amicizia e dell'esaltazione di tutti i valori volti al raggiungimento di un benessere comune affioravano ogni giorno con spontanea semplicità. Emblematiche suonano le parole di Madre Teresa di Calcutta, riportate sulla sua foto ricordo: "Importante non è ciò che facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose con grande amore".