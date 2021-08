Con il Fanta Social Ar7 si vince e si finanzia un corso per pizzaioli

Lo scopo di quest’anno è quello di finanziare un corso per pizzaioli, in collaborazione con l’Associazione Pizzaioli Garganici, per tutti coloro i quali hanno perso il lavoro durante la pandemia legata al Covid - 19

L’Associazione Rocco Augelli comunica che il prossimo 12 settembre 2021 prenderà il via la seconda edizione del “Fanta Social AR7” in memoria di Rocco Augelli. Per iscriversi basta compilare il formato qui.

Per partecipare al Fantacalcio la quota di iscrizione è di 40 euro.

In palio per ogni giornata ci saranno numerosi premi messi a disposizione dalle aziende e dalle associazioni del territorio. In particolare il Fanta Social vi porterà allo stadio. Sarà possibile vincere, per i primi tre posti della classifica generale, pacchetti serie A di goldenmoments di vario valore, per seguire in serie A la propria squadra del cuore. Visita la PF Fanta Social per avere tutte le info.

REGOLAMENTO FANTA SOCIAL AR7

La modalità scelta per il Fanta Social è composta da due competizioni con il sistema Classic:

• Uno vs Tutti

• Coppa a Gruppi

Il termine ultimo delle iscrizioni è previsto per il 7 settembre ore 23.59.

Si potrà partecipare anche a campionato iniziato, solo alla competizione ‘Uno vs Tutti’.

La riapertura delle iscrizioni ci sarà martedì 14 settembre.

Il Fanta Social inizierà alla terza giornata di campionato di Serie A: 12 settembre 2021.

Il calendario della Coppa sarà stilato in base al numero di partecipanti.

Ad ogni giornata vengono assegnati i punti realizzati dalla propria formazione, questi contribuiranno a stilare la classifica generale per somma punti.

A parità di punteggio si vedrà in successione:

1. Chi ha vinto più giornate

2. Chi ha totalizzato in una singola giornata il punteggio più alto

3. Chi si è iscritto prima

Il numero delle posizioni vincitrici è dieci.

?.?. ???????????? ????? ? ??????

La competizione Coppa a Gruppi sarà suddivisa in tre fasi.

Nelle tre fasi i partecipanti si affronteranno in scontri diretti.

La prima fase è di qualificazione a Champions League o Europa League; la seconda fase prevede lo svolgimento delle competizioni a gruppi di Champions League e Europa League; la terza fase prevede lo svolgimento della fase finale di Champions League e Europa League.

A titolo esemplificativo si descrive la suddivisione delle fasi per un numero di 48 partecipanti.







Prima fase - 15 giornata

Challenge Cup a 48 squadre

3 Gironi da 16 squadre, partita di sola andata.

Le prime 8 di ciascun girone si qualificano alla Champions League per un totale di 24 squadre.

Le ultime 8 di ciascun girone si qualificano alla Europa League per un totale di 24 squadre.

Seconda fase a gruppi - 11 giornata

Champions League fase a 24 squadre

2 Gironi da 12 squadre, partita di sola andata.

Le prime 8 di ciascun girone si qualificano alla Fase Finale per un totale di 16 squadre

Europa League a 24 squadre.

2 Gironi da 12 squadre, partita di sola andata.

Le prime 8 di ciascun girone si qualificano alla Fase Finale per un totale di 16 squadre.

Terza fase - 8 giornata

Champions League - Fase Finale

Le 16 squadre qualificate alla Fase Finale si scontrano in partite di andata e ritorno, compresa la finale.

La Fase Finale prevede Ottavi, Quarti, Semifinale e Finale.

Europa League – Fase finale.

Le 16 squadre qualificate alla Fase Finale si scontrano in partite di andata e ritorno, compresa la finale.

La Fase Finale prevede Ottavi, Quarti, Semifinale e Finale.

Negli scontri diretti il calcolo dei gol sarà effettuato con le seguenti fasce:

da a GOL

66 punti 69.9 punti 1

70 punti 73.9 punti 2

74 punti 77.9 punti 3

78 punti 81.9 punti 4

82 punti 85.9 punti 5

86 punti 89.9 punti 6

90 punti 93.9 punti 7

94 punti 97.9 punti 8

98 punti 101.9 punti 9

102 punti 105.9 punti 10

Le fasce successive all’ultima avranno ampiezza pari ai punti dell’ultima fascia e daranno diritto ognuna ad un ulteriore gol.

I premi sono assegnati ai vincitori di Champions League e Europa League.





L’ufficio stampa del Fanta Social AR7