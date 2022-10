Torna a Foggia 'Famiglie al Museo': visite libere, guidate e laboratori

Anche quest’anno il Polo Biblio-Museale di Foggia della Regione Puglia partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), organizzata sin dalla sua prima edizione nel 2013 dall’Associazione Famiglie al Museo, per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i numerosi luoghi espositivi del Paese.

Apertura straordinaria, dunque, domenica 9 ottobre 2022 del Museo di Storia Naturale e del Museo del Territorio di Foggia, con ingresso gratuito. Diversi ma uguali è il tema di questa edizione, un invito a valorizzare la diversità come strumento indispensabile dell’inclusione sociale. Si comincia con le visite libere al Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

A partire dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00, invece, al Museo del Territorio, spazio alle visite guidate e ad un laboratorio didattico dal titolo Ti accolgo con un fiore. Al termine della visita guidata, infatti, gli ospiti realizzeranno il fiore della vita, con l’antica tecnica del mosaico. Trae origine dalla leggenda dell’eroe greco Diomede, questo laboratorio. Reduce dalla guerra di Troia, infatti, l’eroe approdò sulle nostre coste. Fu così accolto dal re Dauno, che gli promise in sposa sua figlia, in cambio della fondazione di nuove città. Da Diomede, come è noto, prese nome l’arcipelago delle isole. Diomedee, oggi Isole Tremiti, dove si erge l’abbazia benedettina di Santa Maria a Mare, con i suoi mosaici pavimentali, come quello che occupa il centro dell’abside e raffigura, appunto, un fiore a sei petali: il fiore della vita. Una riproduzione del mosaico è presente proprio nell’allestimento del Museo del Territorio.

A fare da cornice alla visita guidata, anche la mostra itinerante Il Sentiero del Viandante Innamorato, a cura di Enrica Simonetti, che espone le opere dell’artista Tarshito. I temi dell’unione, dell’accoglienza e della condivisione sono rappresentati da mappe geografiche immaginarie che si intersecano tra loro.

Ricco il programma anche del Museo di Storia Naturale di Foggia.

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30, attività di approfondimento scientifico, organizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi sezione di Foggia. Anche questo evento si rivolge a tutte le famiglie. A partire dai reperti esposti nel Museo, i curatori scientifici risponderanno alle curiosità dei visitatori su flora, fauna ed ecosistemi naturali della nostra provincia, rappresentativi di una ricca biodiversità. Sarà presente anche un interprete L.I.S, per i visitatori non udenti.

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30, sempre al Museo di Storia Naturale, si terrà il laboratorio Diversi ma uguali nel regno animale, anche questo aperto all’intera famiglia. Accompagnati da un’operatrice didattica, infatti, adulti e bambini scopriranno le diversità e le somiglianze nel mondo animale, visitando le sale del Museo.

Tutti gli aggiornamenti sui canali social con hashtag #Famu2022 #famigliealmuseo