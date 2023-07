Fabio Conticelli e Dino La Cecilia ad Ordona con 'Il medico dei pazzi'

Reduci dall’esperienza di ‘Area Zelig’, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia tornano a fare teatro. A Ordona mercoledì 9 agosto alle 21.20 in piazza Aldo Moro il duo comico foggiano insieme alla compagnia ‘Palcoscenico’ metterà in scena ‘Il medico dei pazzi’, celeberrima commedia di Eduardo Scarpetta. Resa famosa dall’omonima trasposizione cinematografica che vedeva Totò come protagonista, fu scritta in napoletano scritta nel 1908 (il titolo originale è ‘O miedeco d'e pazze’).

Esilarante commedia degli equivoci, racconta di Felice Sciosciammocca (la famosa maschera creata da Scarpetta) che arriva a Napoli per vedere l’ospedale dei pazzi che il nipote Ciccillo – svogliato studente di medicina – avrebbe costruito dopo avergli spillato molti soldi che in realtà sono serviti per saldare diversi debiti. L’ospedale non esiste e, quindi, Ciccillo porta lo zio a visitare la Pensione Stella con i suoi stravaganti ospiti che presenta come i degenti dell’ospedale.