Fabio Concato sul palco della 'Vieste in love' per cantare l'amore

La quarta edizione della Vieste in Love è entrata ufficialmente nel vivo. Domani, martedì 5 settembre, in programma la seconda giornata di eventi della rassegna di appuntamenti dedicati a tutte le sfumature dell’amore, anche all’amore che si può provare per un luogo, una terra, una città o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo. Alle 21.30, a Marina Piccola, spazio alla musica con il concerto di Fabio Concato.

L’autore elegante, nel suo stile inconfondibile, guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Fino al 10 settembre la capitale del turismo pugliese si lascerà travolgere da un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento.

La kermesse porterà tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno arte, musica, danzatori internazionali e un pieno di entusiasmo che coinvolgerà tutta la città e darà spazio a tutte le sfumature dell’amore, anche all’amore che si può provare per un luogo, una terra, una città o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo. La rassegna di eventi dedicata all’amore promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione, convinti che l’accoglienza turistica che sia punto di riferimento per il mercato internazionale e al tempo stesso attenta ai temi della sostenibilità e ad un modello di sviluppo che metta al centro la qualità della vita del turista e di chi vive nelle città turistiche. Vieste in Love è un evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360.