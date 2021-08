Vieste si trasforma nella capitale d'amore

Una rassegna di eventi e allestimenti a tema amore. Un ciclo di eventi pensato per offrire un’opportunità in più ai turisti e ai residenti. Vieste in Love è pronta per la sua seconda edizione. Dopo il successo del 2019, torna la kermesse più attesa dell’estate pugliese nella terra dell’amore eterno. Non solo Cristalda e Pizzomunno, ma mille declinazioni dell’amore, nel corso di otto giorni tutti da vivere.

Vieste in Love si terrà dal 5 al 12 settembre e si dipanerà nei luoghi più belli e rinomati di Vieste. Un intero paese coinvolto. Quartier generale sarà la stupenda Marina Piccola, ma gli eventi caratterizzeranno profondamente anche il centro storico, autentico gioiello del Gargano, e il quartiere ottocentesco, con le sue suggestive e colorite viuzze che non lasciano mai indifferenti.

Ma il cuore di Vieste in Love contraddistinguerà l’intera Vieste, comprendendo le attività commerciali, pronte a dare sfoggio del proprio sentimento e della propria creatività grazie al contest “Vieste in vetrina” (sarà premiato l’allestimento più bello e romantico). Senza dimenticare la partecipazione attiva della popolazione, che attraverso il concorso “Balconi in Love” faranno a gara per essere più sorprendenti e accattivanti.

E come dimenticare gli eventi?

Si comincerà con l’inaugurazione di 'Man', installazione artistica di Amanda Parer di 13 metri cubi ispirata al celebre “pensatore” in bronzo di Rodin, per poi entrare nel cuore della kermesse. Ecco il “Vieste Urban Show”, esibizione di motocross acrobatico unito a speciali dimostrazioni di mototerapia con i diversamente abili.

Il 7 settembre sarà la volta del “Love Dog Show”, con focus sul mondo degli animali per raccontare le loro abilità. Tutto questo in collaborazione con l’associazione Danny’s Pet Village e con la presenza di Edoardo Stoppa, il noto “fratello degli animali”, già inviato di Striscia la Notizia proprio sul tema della difesa dei “pelosetti”, diventato inviato del programma "Ogni mattina" dove continua ad occuparsi di animali ed ambiente.

L’8 settembre è in programma “La Vieste en Rose”, evento dedicato ai rosati del Gargano, una serata all’insegna di degustazioni, arte e poesie nel centro storico.

Il 9 largo ai piccoli con “Wonderland”, che trasformerà il quartiere ottocentesco in un posto incantato, dove magia e favole la faranno da padrone.

Doppio appuntamento invece il 10, tra il Vieste Music Festival (con cantanti e band locali che si esibiranno e daranno vita a una competizione tutta da seguire) e Terrazze sonore (suggestiva serie di performance musicali che si svolgeranno in alcuni balconi del centro storico).

Sprint finale con Vieste in Tango (11 settembre), serata in cui si esibiranno i più apprezzati tangheri del mondo (tra questi Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto) e The Best of Rimbamband (12 settembre) per chiudere tra sorrisi e in bellezza la Vieste in Love.

“Sarà un programma ricco di appuntamenti – afferma il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti – Ci premeva lanciare questa iniziativa per trasmettere un messaggio forte e chiaro: Vieste è una città che ama e si fa amare”.

La rassegna è stata fortemente voluta dall'assessore al Turismo, Rossella Falcone. “Tra i nostri obiettivi – è il suo commento – c'è anche la destagionalizzazione. Ci crediamo fortemente. Perché Vieste è magica in tutti i mesi dell'anno. Allo stesso modo, vogliamo rendere orgogliosi di se stessi i viestani e stupire i turisti. Tutto questo in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anticovid, come successo per tutti gli altri eventi di questa estate indimenticabile. Ci preme riprendere il discorso interrotto due anni fa per cause di forza maggiore. E lo faremo con l’entusiasmo di sempre. Ovviamente con amore”.

Per info, programma e dettagli, visitare il sito www.viesteinlove.it