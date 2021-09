Settembre al Parco: libri, concerti e sport nel weekend a Parcocittà

Continuano gli appuntamenti del Settembre al Parco, il cartellone di eventi settembrino promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Venerdì 10 settembre alle ore 21 la buona musica torna a Parcocittà con Domenico La Marca e il suo "In viaggio si diventa grandi" con Bruno e Aldo Gorgoglione. Prenotazione necessaria, ticket 5 euro. Info su https://www.parcocittafoggia.it/evento/in-viaggio-si-diventa-grandi/. “Sarà un viaggio, attraverso le canzoni, attraverso cui incontrerò quelle persone conosciute durante la mia esperienza professionale e umana – spiega Domenico La Marca -. Tutte le storie nascondono ‘arcipelaghi’ di incontri. Parleremo di immigrazione ma anche di incontro con l’altro, che spesso è caratterizzato da muri di pregiudizi. Vogliamo quindi dire da che parte stiamo, e noi stiamo sempre dalla parte degli ultimi”.

Sabato 11 settembre doppio appuntamento a Parcocittà: il Ping Pong Tour 2021 sbarca a Parcocittà. Promosso dall'associazione sportiva dilettantistica Tennis Tavolo-Foggia e da Elpìs, l'evento si svolgerà dalle ore 9:00. Nell'iscrizione è previsto il kit del pongista (maglietta e racchetta). Iscrizione 5 euro. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, appuntamento con la presentazione del libro “Dai Monti dauni a Foggia, all'Arcangelo Michele a Vieste. Itinerari per uno sviluppo sostenibile del territorio”. Tra gli interventi Michele Pesante, presidente Associazione Tratturi e Transumanza; Cristoforo Carrino, allevatore; Michele Turco, allevatore, Massimo Bottini, architetto membro del comitato gestione Amodo; Giorgio Lovecchio, deputato e vicepresidente commissione bilancio tesoro e programmazione; Grazia Di Bari, consigliera con delega alla promozione del turismo dei Borghi e degli Itinerari Culturali e Maurizio Varriano di Borghi d'Eccellenza. A condurre il giornalista Geppe Inserra. Intermezzo musicale con Lino Rufo. Ingresso gratuito, prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/dai-monti-dauni-a-foggia/.

Domenica 12 settembre spazio ai giovani con "Te lo dico con un contest". L'evento si svolgerà alle ore 20.30. Open Act Ruja. Prenotazione obbligatoria, invito da ritirare all'ingresso. Info su https://www.parcocittafoggia.it/evento/te-lo-dico-con-un-contest-2/.

MISURE ANTI COVID - A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli ed eventi pubblici anche all'aperto, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

