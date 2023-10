Lucera a suon di musica per diventare la capitale della cultura nel 2026

Proseguono a suon di musica gli appuntamenti a sostegno della candidatura di Lucera a Capitale Italiana della Cultura 2026.

La Giunta Municipale, con delibera numero 187 del 20 ottobre 2023, ha approvato all’unanimità la programmazione di eventi ed incontri proposta dal Comitato dei Promotori 'Lucera 2026' al fine di promuovere e valorizzare il territorio della città di Lucera e dei Monti Dauni, attraverso una prima serie di eventi e animazioni artistico-culturale che accompagni il percorso verso l’individuazione della short list delle 10 finaliste candidate a 'Capitale Italiana della Cultura 2026', entro il 15 dicembre 2023.

Il programma, condiviso con la Cabina di Regia, prevede manifestazioni di grande interesse e la partecipazione di artisti di livello nazionale, tra cui il cantautore e musicista Michele Zarrillo, il 24 e 25 novembre al Teatro dell’Opera, e la direttrice d’orchestra e pianista Gianna Fratta, il 6 dicembre in Cattedrale.

Gli incontri e le rappresentazioni saranno svolte senza oneri di spesa a carico del Comune di Lucera, grazie al contributo volontario raccolto dal Comitato dei Promotori. “Sono solo alcune delle belle iniziative organizzate per accompagnare la candidatura di Lucera 2026 sino all’importante data del 15 dicembre" afferma il presidente, l'imprenditore Davide Calabria. “Sono altresì in cantiere ulteriori azioni ed eventi che il nostro comitato intende condividere e realizzare, già nei prossimi giorni, grazie al sostegno ricevuto da imprese e professionisti che amano questo territorio e credono fortemente nelle sue potenzialità di crescita. A tal fine, siamo aperti alle idee e proposte di tutti quelli che vogliono sostenere Lucera ed i Monti Dauni in questa sfida affascinante”.

Così il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico di Lucera 2026, il regista Luciano Toriello: "Lucera prosegue il suo lavoro di promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Daunia attraverso un cartellone di eventi che, tenendo salde le proprie radici si ramifica tra convegni, fiere, spettacoli musicali, cinema, teatro e formazione trasformandosi in ali verso il futuro. Grazie al lavoro del comitato tecnico scientifico, del comitato dei promotori e della cabina di regia presieduta dal sindaco, Lucera ed i Monti Dauni sapranno elaborare una proposta culturale sempre più qualificata e lungimirante”.

Questo il commento del sindaco Giuseppe Pitta, che nei giorni scorsi ha presentato la candidatura di Lucera Capitale all’assemblea nazionale dell’Anci tenutasi a Genova: “Siamo molto fiduciosi e felicissimi di quello si è creato in città e nei Monti Dauni e siamo certi che potrà solo crescere anche grazie a queste iniziative. E’ stato un grande momento di incontro e scambio alla presenza di tutti i sindaci d’Italia, nel corso del quale un importante confronto è stato dedicato alle città candidatesi negli anni a Capitali Italiane della Cultura. Lucera ed i Monti Dauni, grazie alla presenza del sindaco di Bovino, hanno avuto un momento di grande visibilità. Abbiamo potuto apprendere quanto positiva sia già la sola candidatura un passo fondamentale per creare una rete tra città meravigliose che diventano un po' tutte vincitrici. Si tratta di un grande patrimonio ed un grande fermento culturale che si protraggono negli anni”.

Il primo appuntamento, 'Dall’opera al Cinema, Trio Intrecci', è fissato in agenda per domenica 29 ottobre alle 19 presso il chiostro della Biblioteca Comunale, con l’esibizione di Antonio Carretta (tromba), Nazario La Piscopia (pianoforte), Vincenzo Raddato (percussioni), un viaggio musicale che ripercorre la storia del cinema, attraverso l’intreccio di ritmi e armonie insolite ed accattivanti, in un connubio tra classico e moderno.

L’evento sarà preceduto dalla presentazione di tutti gli appuntamenti in programma a novembre e dicembre.