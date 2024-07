Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 luglio

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 6 luglio

Foggia

La cestista Valentina Vignali alle 11 è ospite della bottega 'centonove/novantasei'.

In Viale Michelangelo 133, l'evento ufficiale de 'Il Covo del Nerd' - Pokémon "Gioca e Scambia". Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 con la collaborazione della Pokémon Company.

Durante l'evento, gli appassionati di Pokémon avranno la possibilità di scambiare carte, partecipare a sessioni di gioco e incontrare altri fan. Un momento imperdibile sarà la presenza della mascotte di Pikachu sabato pomeriggio, garantendo divertimento e foto memorabili per i giovani fan e le loro famiglie.

Oltre alle attività di gioco e scambio, l'evento offrirà omaggi esclusivi ai partecipanti, tra cui cappellini ufficiali Pokémon, carte promozionali in edizione limitata e adesivi ufficiali. Questo evento rappresenta un'occasione perfetta per le famiglie di trascorrere un fine settimana divertente e interattivo, così come per i collezionisti e gli appassionati di immergersi ancor più nel mondo Pokémon.

Provincia

A Vico del Gargano ultimo giorno di 'Artstreet nel Borgo', festival itinerante del food e dei giovani artisti di strada.

A Torre Guevara torna 'Wild Fest', il Festival della musica elettronica.

I Folkabbestia sono in concerto a San Marco in Lamis.

A Monte Sant’Angelo 'Una notte in foresta, passeggiata in notturna' per festeggiare le faggete vetuste della Foresta Umbra e spettacolo itinerante in cuffie ‘A passo d’uomo. Canto del troppo amore’.

Domenica 7 luglio

Foggia

Per ‘Festival d’arte Apuliae' in villa lo spettacolo ‘Renatissimo’, omaggio a Renato Carosone con la partecipazione straordinaria di Enzo Decaro.

Provincia

A Troia appuntamento con la festa del grano.

A Monte Sant’Angelo appuntamento con ‘Bike in Foresta’ e con lo spettacolo itinerante in cuffie ‘A passo d’uomo. Canto del troppo amore’.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

Fino al 31 agosto, presso l’azienda ‘Borgo Turrito’ sarà visitabile l’installazione ‘Rossi Cardinali’ dell’artista Francesco Petrone.