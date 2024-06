Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 giugno

Ultimo weekend di giugno ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere

Sabato 29 giugno

Provincia

A Vico del Gargano prima giornata dei festeggiamenti in onore della Patrona della città, la Madonna del Rifugio con il concerto dei Tarantula Garganica.

Per il 37esimo anno torna ad Orsara di Puglia la ‘Festa del vino’.

Ad Ascoli Satriano l’evento musicale di piazza ‘Drum 100’ con eventi, concerti e masterclass dedicati alla batteria.

A Manfredonia serata di gala del ‘XXXI Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi’.

In Foresta Umbra appuntamento con uno dei concerti della rassegna ‘Suoni d’Umbra’.

Domenica 30 giugno

Foggia

In villa comunale torna il ‘Festival d’arte Apuliae - Non soli ma ben accompagnati’ che prende il via con con ‘I will always love you’, un omaggio alla regina del soul pop mondiale, Whitney Houston

Provincia

A Vico del Gargano ultima giornata dei festeggiamenti in onore della Patrona della città, la Madonna del Rifugio con il concerto di Renzo Rubino e la Sbanda

A San Severo alle 20.30 nel cortile della chiesa della Libera appuntamento con la canzone napoletana dal ‘900 ad oggi.

Ad Ascoli Satriano giornata conclusiva dell’evento musicale di piazza ‘Drum 100’ con eventi, concerti e masterclass dedicati alla batteria.

A Rodi Garganico prende il via la 19esima edizione del ‘Rodi Jazz Fest’.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

A Foggia presso la Fondazione dei Monti Uniti, fino al 29 giugno la antologica dell'artista Antonio Torquato Lo Mele.

Fino al 31 agosto, presso l’azienda ‘Borgo Turrito’ sarà visitabile l’installazione ‘Rossi Cardinali’ dell’artista Francesco Petrone.