Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 maggio

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 25 maggio

Foggia

In piazza Giordano e in via Lanza la XVII edizione della ‘Festa del Volontariato’ del CSV Foggia.

Seconda edizione della manifestazione 'La città che vorrei' con la ‘Notte bianca’ in via Arpi e largo Sant'Anna.

Nel parcheggio del centro commerciale Mongolfiera a partire dalle 16 il ‘Big Show Roller Cars’ con gli stuntman di Didi Bizzarro.

Presso la sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti a partire dalle 16.30 verranno premiati i vincitori della ventesima edizione del premio nazionale di poesia ‘Il Sentiero dell’Anima’.

Alle 19 nell'auditorium Santa Chiara, ultimo appuntamento con i concerti della rassegna 'Musica felix'.

Provincia

A Rignano Garganico a partire dalle 9 torna ‘Cunz Gargano Food Fest’.

A Peschici alle 10 evento ‘Plastic Free 2024’ e alle 21 musica con la ‘Valida idea’ in concerto.

A San Severo alle 21 al Teatro Giuseppe Verdi va in scena il capolavoro di Eduardo Scarpetta ‘Miseria e nobiltà’ nella messinscena della compagnia del Teatro delle Formiche di San Severo per la regia di Luigi de Nisi.

A San Marco in Lamis il teatro del Giannone alle 20.30 ospita la rassegna di eventi ‘LaMiaTerra - note per salvaguardare il pianeta’.

A Mattinata alle 21.30 presso il Belvedere Monte Saraceno, in occasione della quarta edizione di ‘Teatri di Luce e di Pace’, va in scena ‘Cafoni. Un racconto musicale’ di e con Michele De Virgilio.

A Carlantino, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della ricotta, alle 21 per le vie del centro la seconda edizione della sagra della ricotta.

Domenica 26 maggio

Foggia

In piazza Giordano e in via Lanza la XVII edizione della ‘Festa del Volontariato’ del CSV Foggia.

Giornata conclusiva della seconda edizione della manifestazione 'La città che vorrei'.

Torna ‘Bimbimbici’ alle 9.30 con partenza da Parco Volontari per la Pace.

Al Palazzetto Russo a partire dalle 9.30, quinta tappa della prima edizione dell’Aqp Tour Baskin Puglia.

Nel parcheggio del centro commerciale Mongolfiera alle 11, alle 16 e alle 18.30 il ‘Big Show Roller Cars’ con gli stuntman di Didi Bizzarro.

Alle 18.30, il Teatro della Polvere ospita lo spettacolo ‘La Streghetta Senza Magia’ di e con Sara de Vita, interpretato dalla Orex Dance Tribe.

Provincia

A Rignano Garganico a partire dalle 9 ultima giornata per il ‘Cunz Gargano Food Fest’.

A Carlantino festeggiamenti in onore della Madonna della ricotta.

A partire dalle 10, grande festa per il ventennale del premio nazionale di poesia ‘Il Sentiero dell’Anima’ presso l’omonimo sentiero (SP 48 San Marco in Lamis – San Nicandro Garganico, km 13).

A Rodi Garganico, presso l’arena del Blue Marine Village alle 14, primo appuntamento della selezione pugliese del concorso nazionale ‘Il microfono d’Italia'.

A Peschici a partire dalle 18 festeggiamenti in onore della Madonnina del Mare.

A San Severo alle 21 al Teatro Giuseppe Verdi va in scena il capolavoro di Eduardo Scarpetta ‘Miseria e nobiltà’ nella messinscena della compagnia del Teatro delle Formiche di San Severo per la regia di Luigi de Nisi.

A Roseto Valfortore festa patronale in onore di san Filippo Neri con il tradizionale lancio di verdure, pane e formaggio alla folla.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

A Foggia fino al 30 maggio presso la Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto sarà possibile ammirare 'Larte che parla moderno e contemporaneo'.

A Foggia fino al 26 maggio presso l’auditorium di Santa Chiara, ci sarà la mostra di pittura ‘Opere per i Matronei di Santa Chiara' dell’artista foggiano Ubaldo Urbano.

A Foggia al Museo di Storia Naturale fino al 31 maggio la mostra ‘La fontana del Sele a 100 anni dalla sua inaugurazione’.

Fino a sabato 25 maggio presso il Museo Civico di Foggia sarà visitabile la mostra storico-fotografica ‘Foggia è bellissima’. Allestita dagli ‘Amici del Museo Civico’.

A Lucera fino al 25 maggio presso la Masseria nel Sole sarà visitabile la personale dell’artista Ferdinando Quintavalle.

A San Severo fino al 25 maggio la Galleria Magazzino Bianco ospiterà la mostra ‘Fds/Mail Arts’ con oltre 70 le cartoline realizzate da artisti di fama internazionale e provenienti da ogni parte del mondo.

A Foggia presso la Fondazione dei Monti Uniti, fino al 29 giugno la antologica dell'artista Antonio Torquato Lo Mele.

A Foggia a Palazzo Dogana fino al 3 giugno sarà visitabile la mostra 'Donne in Art – Empowerment culturale’ organizzata dal Distretto Sud Est della Fidapa BPW-Italy.