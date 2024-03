Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 marzo

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 23 marzo

Foggia

Per le Giornate Fai di primavera saranno visitabili la sede dell’IRIP in via Caggese e il Palazzo del Governo.

Il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli festeggia 15 anni di attività con l’open day ‘Al Banco con papà’ presso il magazzino di via Manfredonia dalle 16.30 alle 19.30.

Alle 17.30 e alle 20 al Piccolo Teatro va in scena il musical 'Hercules' dell'Accademia Musical Art.

Alle 17.45 nella Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano anteprima dell’edizione 2024 del premio ‘I fiori blu’ con gli autori Marcello Veneziani e Alessio Torino che incontrano il pubblico.

Alle 21 al Teatro del Fuoco va in scena ‘Il turno di notte’ scritto e diretto da Gianpiero Francese, con Dino Paradiso e Simona Ianigro.

A Palazzo Dogana alle 18 inaugurazione della mostra fotografica ‘La Passione’.

Al Teatro Regio di Capitanata alle 21 la Compagnia Enarchè va in scena con la commedia ‘Citt citt ’mizz a chat’.

Alle 21 al Teatro della Polvere va in scena ‘Napoli Futurista’ con Simone Miglietta.

Provincia

In occasione delle Giornate Fai di primavera a Lucera apriranno le porte l’ex Monastero del SS. Salvatore e la biblioteca dell’antico Palazzo Cavalli, a Cerignola il Palazzo Reitani, a Stornara saranno ancora i Murales al centro dell’attenzione, a Candela visite guidate nel centro storico.

A San Giovanni Rotondo in piazza San Giovanni Bosco dalle 18 alle 21 torna la ‘Colomba della Pace’ di Emergency.

A San Marco in Lamis alle 18.30 presso il Teatro De Carolis torna il ‘Premio Resistenze’.

A Lucera alle 21 presso il Teatro dell’Opera concerto di Francesco Baccini.

A San Severo alle 21 Edoardo Leo sale sul palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi con ‘Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche’.

A Troia nell’auditorium Jean-Marie Martin alle 21 va in scena ‘Apparizioni’ scritto e diretto da Mariano Dammacco e interpretato da Giancarlo Luce.

A Vieste al Museo Archeologico Petrone inaugurazione della mostra ‘Oliviero Toscani: professione fotografo’.

Domenica 24 marzo

Foggia

Per le Giornate Fai di primavera saranno visitabili la sede dell’IRIP in via Caggese e il Palazzo del Governo.

Alle 10 in piazza Cavour evento ‘Festeggiamola. Un secolo di lei’ per celebrare il centenario della fontana del Sele.

A partire dalle 10 apertura straordinaria del Museo del Territorio di Foggia con visite guidate e laboratori.

Alle 17.30 e alle 20 al Piccolo Teatro va in scena il musical 'Hercules' dell'Accademia Musical Art.

Alle 19 al Teatro dei Limoni va in scena ‘Col sangue vostro la spegnerò’ di Ts'ui Pen per la regia di Roberto Galano.

Al Teatro Regio di Capitanata alle 21 la Compagnia Enarchè va in scena con la commedia ‘Citt citt ’mizz a chat’.

Alle 19 al Teatro della Polvere replica dello spettacolo ‘Napoli Futurista’ con Simone Miglietta.

Ultimo giorno per visitare al Palazzetto dell’Arte la mostra pittorica-fotografica dedicata la centenario della fontana del Sele.

Provincia

In occasione delle Giornate Fai di primavera a Lucera apriranno le porte l’ex Monastero del SS. Salvatore e la biblioteca dell’antico Palazzo Cavalli, a Cerignola il Palazzo Reitani, a Stornara saranno ancora i Murales al centro dell’attenzione, a Candela visite guidate nel centro storico.

A San Giovanni Rotondo in piazza San Giovanni Bosco dalle 10.30 alle 13 torna la ‘Colomba della Pace’ di Emergency.

A Cerignola alle 19.30 (ingresso alle 19) il cantautore Enzo Gragnaniello e l'eclettica Marisa Laurito saliranno sul palco del ‘Roma Teatro Cinema E…’con lo spettacolo ‘Vasame. L’amore è rivoluzionario’.