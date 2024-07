Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 luglio

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 20 luglio

Provincia

A Troia Raf festeggia con un concerto gratuito i 40 anni della sua celebre hit ‘Self Control’ presso il parco urbano di via Lucera.

A Vico del Gargano nell'ambito della seconda edizione di 'Agorà', Roberto Bratti presenta 'Youtuber per caso'.

A Roseto Valfortore torna la festa del grano e degli antichi mestieri.

A San Menaio arriva Dario Ballantini con il suo show.

Nel castello ducale di Bovino appuntamento con l’operetta ‘Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini a cura del Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia.

A Castelluccio Valmaggiore, per il progetto di animazione del bosco Petrera dal titolo ‘In Valle’, escursione notturna ‘Luci nella notte’ con partenza dal lago Pescara.

A Monte Sant’Angelo, per ‘FestambienteSud’, visite all’Abbazia di Pulsano e agli eremi, laboratorio del Gusto e concerto di Alice.

Domenica 21 luglio

Provincia

A Roseto Valfortore ultimo giorno della festa del grano e degli antichi mestieri.

Al porto turistico di Rodi Garganico arriva SBAM, il collettivo itinerante di dj nato durante il fortunatissimo tour estivo sulle spiagge di Jovanotti.

I Matia Bazar in concerto a Peschici per la festa patronale di Sant'Elia.

A San Menaio Dolcenera in concerto.

A Monte Sant’Angelo, per ‘FestambienteSud’, tributo a Francesco Arena, evento ‘Neruda & Nascimento’ e spettacolo ‘Cunti e Meraviglie’.

A Stignano, per la rassegna ‘Di teatro e di pane’, nella piazza di Grani Futuri va in scena lo spettacolo ‘Costole’ della Compagnia Stabile del Molise.

Alle Isole Tremiti prende il via la 3^ edizione del ‘Posidonia Festival’.

Ad Apricena concerto di Carmine Padula.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

Fino al 31 agosto, presso l’azienda ‘Borgo Turrito’ sarà visitabile l’installazione ‘Rossi Cardinali’ dell’artista Francesco Petrone.

A Foggia presso il Tennis Club fino al 30 settembre ci sarà ‘Papièlcut’, la mostra delle opere in carta ritagliata dell’artista Carmine Luino.