Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 giugno

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 15 giugno

Foggia

Alle 20 al Piccolo Teatro Impertinente va in scena l’ultima replica dello spettacolo ‘Ma che golpe abbiamo noi?’.

Provincia

A San Paolo di Civitate alle 22.30 concerto di Enzo Avitabile e i Bottari.

Lucera aderisce alle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’ con l'iniziativa ‘Il Palatium federiciano e la fortezza angioina di Lucera’ a partire dalle 16.

Al parco archeologico di Siponto visite guidate agli scavi in occasione delle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’.

Presso il Museo Nazionale Archeologico e Castello di Manfredonia letture ad alta voce in occasione delle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’.

A Torremaggiore seconda giornata della festa patronale di San Sabino.

A Mattinata appuntamento con la ‘Merenda nell’oliveta’.

Fa tappa a San Giovanni Rotondo a partire dalle 16 il tour nel Gargano di Italea Puglia con una camminata cantata lungo la Via Francigena.

Domenica 16 giugno

Provincia

Al parco archeologico di Siponto visite guidate agli scavi in occasione delle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’.

A Torremaggiore terza giornata della festa patronale di San Sabino.

A Castelluccio Valmaggiore a partire dalle 9 per il progetto ‘In Valle’, escursione tra fontane, boschi e torrenti nella natura del Bosco di Monte Sidone.

A Faeto, a partire dalle 10.30, si riscopre la lingua francoprovenzale con gli eventi del progetto ‘Matria, le lingue di ieri, di oggi e domani’.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

A Foggia presso la Fondazione dei Monti Uniti, fino al 29 giugno la antologica dell'artista Antonio Torquato Lo Mele.

Fino al 31 agosto, presso l’azienda ‘Borgo Turrito’ sarà visitabile l’installazione ‘Rossi Cardinali’ dell’artista Francesco Petrone.

A Palazzo Dogana a Foggia fino al 27 giugno sarà possibile vedere la mostra fotografica ‘Lanterna Beach’ di Mariano Doronzo.