Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 luglio

Nuovo fine settimana all’insegna di tanti eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere.

Sabato 13 luglio

Provincia

A Mattinata, per ‘Conversazioni dal mare’ incontro con Andrea Prencipe, Federica Angeli e Sigfrido Ranucci.

A San Marco in Lamis in piazza Oberdan serata tutta da ballare all’insegna della musica degli anni Novanta.

A Roseto Valfortore torna l’attesa sagra del vitello che quest’anno sarà in chiave rock grazie alla kermesse musicale ‘Roseto Rock Festival’.

Al Castello di Pietramontecorvino evento ‘Vini e vinili’ dove il vino sarà abbinato ad un genere musicale.

Al Porto Turistico di Rodi Garganico Campionato Mondiale di Offshore 2024.

A Castelluccio Valmaggiore, per il progetto ‘In Valle’ finalizzato all’animazione del bosco Petrera, visite guidate al Museo del Celone.

In Foresta Umbra, per la rassegna ‘Suoni d’Umbra’, in Località Baracconi concerto del ‘Duo Bovers’.

A Cerignola tappa dell'International Beach Soccer Tour.

A Vieste parte la la quinta edizione del festival internazionale di musica classica 'Cristalda & Pizzomunno'.

Al Porto di Rodi Garganico, all’alba appuntamento con il concerto ‘Suoni dall’Aurora I’.

Domenica 14 luglio

Foggia

In villa per la rassegna ‘Festival d’arte Apuliae’ concerto dal titolo ‘Vibrazioni mediterranee’.

Provincia

A Vico del Gargano per la seconda edizione di ‘Agorà’, incontro con la conduttrice, showgirl e cantautrice Stefania Orlando.

In Foresta Umbra, per la rassegna ‘Suoni d’Umbra’, in Località Baracconi concerto ‘Il Pop sulle Vie del Jazz’.

A Cerignola tappa dell'International Beach Soccer Tour.

A Vieste per il festival internazionale di musica classica 'Cristalda & Pizzomunno', appuntamento con ‘I Musici del Teatro alla Scala’.

Al Porto Turistico di Rodi Garganico Campionato Mondiale di Offshore 2024.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

Fino al 31 agosto, presso l’azienda ‘Borgo Turrito’ sarà visitabile l’installazione ‘Rossi Cardinali’ dell’artista Francesco Petrone.

A Foggia presso il Tennis Club fino al 30 settembre ci sarà ‘Papièlcut’, la mostra delle opere in carta ritagliata dell’artista Carmine Luino.