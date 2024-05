Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 maggio

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 11 maggio

Foggia

Alle 9.30 ‘Memorial Day’ per le vittime della criminalità presso il cippo del piazzale antistante la Questura.

Al Teatro Regio di Capitanata alle 21 va in scena la commedia in dialetto ‘Nu diavëlë sfurtunâtë’.

Al Teatro della Polvere alle 21 chiusura di stagione con lo spettacolo ‘Yerma’.

Provincia

A San Severo e Serracapriola appuntamento con le escursioni inserite nella terza edizione del' Festival delle culture del Paesaggio'.

A Pietramontecorvino a partire dalle 10 a Palazzo Ducale appuntamento con gli eventi della ‘Settimana identitaria’ e il concerto dei Tarantula Garganica alle 21.

A Troia dalle 9 appuntamento con gli eventi finali della XIII edizione di 'Sportiva... Mente'.

A Siponto presso l’Oasi Laguna del Re a partire dalle 17 percorso naturalistico-letterario dal titolo ‘Come rimediare a un paese guasto - Viaggio nella natura tra letteratura e canzoni pop’.

A Monte Sant’Angelo torna la festa di San Michele: dalle 19 nel centro storico spazio a rievocazioni, degustazioni e proiezioni, spettacoli di danza aerea e gran finale con il concerto dei TerrAnima e dei Sud Folk.

A San Giovanni Rotondo alle 20 presso la Chiesa di Sant’Onofrio appuntamento con ‘Il suono delle pietre – Itinerario concertistico dal Gargano al Salento’.

A Lucera alle 20.30 presso il Cineteatro dell’Opera, evento conclusivo di ‘Corti in Opera’ con la proiezione dei cortometraggi.

A Manfredonia alle 21 la pizzeria ‘Antiche Mura’ accoglierà nella sua terrazza al coperto ‘Saga Salsa’, la cena/spettacolo che chiude la stagione teatrale ‘Futura’.

Domenica 12 maggio

Foggia

Lucera aderisce alla manifestazione nazionale ‘Chiese aperte’ con visite guidate a partire dalle 10.

A partire dalle 10.30 presso il parco di via Imperiale torna ‘Il meticcio più bello’, terza edizione dell’evento foggiano dedicato agli amici a quattro zampe .

Al Teatro della Polvere alle 18.30 chiusura di stagione con lo spettacolo ‘Yerma’.

Al Teatro Regio di Capitanata alle 21 ultimo appuntamento della stagione 2023/2024 con la commedia in dialetto ‘Nu diavëlë sfurtunâtë’.

Provincia

A San Paolo di Civitate appuntamento con le escursioni inserite nella terza edizione del' Festival delle culture del Paesaggio'.

A Lucera dalle 10 alle 12 allo stadio comunale si terrà l’evento ‘La città in movimento’, manifestazione dedicata al fitness.

A Cerignola alle 18.30 presso ‘Roma Teatro Cinema e…’ Rocco Papaleo porta 'Divertissment'.

Da Monte Sant’Angelo alle 9.30 parte il trekking sulla via Francigena Micaelica.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

A Foggia fino al 30 maggio presso la Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto sarà possibile ammirare 'Larte che parla moderno e contemporaneo'.

A Foggia fino al 18 maggio nella sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti, è visitabile la mostra di Concetta Russo dal titolo ‘Sfumature dell’invisibile’.

A Foggia fino al 26 maggio presso l’auditorium di Santa Chiara, ci sarà la mostra di pittura ‘Opere per i Matronei di Santa Chiara' dell’artista foggiano Ubaldo Urbano.

A Foggia al Museo di Storia Naturale fino al 31 maggio la mostra ‘La fontana del Sele a 100 anni dalla sua inaugurazione’.

Fino a sabato 25 maggio presso il Museo Civico di Foggia sarà visitabile la mostra storico-fotografica ‘Foggia è bellissima’. Allestita dagli ‘Amici del Museo Civico’.

A San Giovanni Rotondo fino a giovedì 16 maggio nel chiostro di Palazzo di Città ci sarà la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese ‘La fontana racconta’.

A Lucera fino al 25 maggio presso la Masseria nel Sole sarà visitabile la personale dell’artista Ferdinando Quintavalle.