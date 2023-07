Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Pioggia di eventi per l’estate castelluccese che sarà animata da una costellazione di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. È stata presentata l’edizione 2023 della rassegna estiva di eventi nel Comune di Castelluccio dei Sauri in collaborazione con la Pro Loco. In programma eventi musicali, culturali, ricreativi, gastronomici. E in più giochi, teatro, sport e molto altro ancora.

Un ricco calendario che coinvolgerà associazioni, attività commerciali ed altre realtà del territorio. “Quest’anno ci siamo superati: probabilmente è il programma con il maggior numero di eventi degli ultimi anni a Castelluccio dei Sauri" dichiara il sindaco Giovanni Nicola Di Francesco: "Tante iniziative per rendere Castelluccio dei Sauri ancora più accogliente e attrattiva nei mesi estivi non solo verso chi ci viene a trovare, ma anche verso i residenti che, soprattutto in un momento di crisi, dovranno limitare gli spostamenti per le vacanze. Abbiamo inoltre provato a non concentrare tutti gli eventi negli stessi luoghi e diversificarli il più possibile, per permettere a tutta la comunità di viverli nel migliore dei modi. Come amministrazione, ringraziamo di cuore tutte le persone che si sono impegnate affinché tutto questo fosse possibile".

“Ci siamo impegnati molto affinché il programma dell’Estate castelluccese fosse vario e a misura di età e interesse" ha dichiarato Maurizio Calabrese, consigliere delegato allo Sport, turismo ed associazionismo. "Ne è uscito fuori un programma di iniziative davvero ricco e interessante, segno tangibile della vivacità e dello spirito di iniziativa che da sempre contraddistingue Castelluccio dei Sauri e la sua comunità. Musica, teatro, danza, percorsi enogastronomici con prodotti tipici del territorio: questi gli ingredienti dell’estate castelluccese 2023, un ricco palinsesto per grandi e piccoli, da fruire nelle varie location che il paese offre. Sarà comunque un piacere ritrovarsi insieme nelle prossime sere d’estate!”.