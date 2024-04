Eventi d'organo a San Giovanni Rotondo

Lunedì 22 aprile 2024 alle ore 19,30 presso la chiesa di Sant’Onofrio anacoreta di San Giovanni Rotondo si terrà “Silent mountains”, 5° ed ultimo appuntamento del ciclo di concerti “eVenti d’organo”, tenuto dal duo Alphorn & Organ, costituito da due artisti di fama internazionale: Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia.

La rassegna, voluta dal parroco don Leo Abbascià e coordinata dall’organista Giovanni Lecce, ha fino ad ora riscosso grande successo, sia per l’ampia partecipazione di pubblico che per l’altissimo livello esecutivo dimostrato dai vari artisti durante i precedenti concerti.

“eVenti d’organo” celebra i 25 anni dalla costruzione dell’organo Zanin opus 915, strumento che, dopo tutti questi anni, si mantiene ancora nel pieno delle funzionalità, confermando di essere uno dei punti di riferimento per il mondo organistico della zona. È dotato di due tastiere e di una pedaliera: conta 1146 canne, parte in metallo e parte in legno, che compongono 18 registri sonori, racchiusi in una cassa in rovere impreziosita da intarsi dorati eseguiti rigorosamente a mano. Il progetto fonico è stato curato dai maestri Francesco Di Lernia e Lino Impagliatelli.



Il duo Alphorn & Organ, costituito da Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia si è esibito nell’ambito di numerosi rassegne e festival internazionali come Mitte Europa Festival, Festival Santander, Madeira Organ Festival, Canne al vento Bolzano, Orgel-Akente Wuppertal Historische Stadthalle, Festival ‘Organ and’ Andorra, Vox Organi, La Vénerie Wiemesmeer, Les Canisius Fribourg, Lahti Organ Festival, Festival Organistico Internazionale di Bari, Ciclo de Música Sacra de Badajoz, Festival Musica Sacra Klagenfurt, Festspelen i Piteå, ‘Musica per rinascere’ Sant’Anna di Stazzema, Festival "Organo e" Milano, Orgel Plus Leuven, Joroinen Music Festival, Parnu International Organ Festival, Viljandi Organ Festival, Rassegna Organistica Società dei Concerti “B. Barattelli” L’Aquila e altri eseguendo composizioni originali per Corno delle Alpi di Reiner Bartesch, Anton Zimmerman, Giovanni D’Aquila, Nicola Samale e Leopold Mozart.



Carlo Corlontano, considerato uno dei migliori solisti internazionali, si è esibito con il suo corno delle Alpi in tutto il mondo riscuotendo sempre ottimi consensi di pubblico e di critica. Dopo essere stato per diversi anni il 1° Corno dell’Orchestra della Rai e del Teatro di San Carlo di Napoli, decide di dedicarsi all’attività solistica effettuando in breve tournée in tutta Europa, Asia, Australia e Nord America. Prestigiose sono le sale da concerto che hanno ospitato i suoi concerti: Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Berlino, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia, Beethovenhalle di Bonn, Proms Praga, Mainly Mozart San Diego, Kuhmo Chamber Festival, Salle Pollak di Montréal, Brisbane Festival, Wartburgkonzert Eisenach, Newport Music Festival, Filarmonica Enescu, Festival Internazionale di Santander, Filarmonica di Lussemburgo, ecc.

È stato inoltre invitato ad eseguire il concerto di Leopold Mozart nel 2006 al Mozarteum di Salisburgo in occasione delle celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Amadeus e nel 2019 alla Konzerthalle di Augsburg in occasione delle celebrazioni del 300° anniversario della nascita di Leopold. È stato anche il primo interprete della parte originale scritta da Richard Strauss per la scena d’apertura della sua “Daphné” che ha così eseguito all’Opera di Göteborg, al Teatro di Basilea e alla Filarmonica di Berlino. Ha collaborato con i più prestigiosi direttori d’orchestra ed ha partecipato alle dirette TV a Roma dal Palazzo del Quirinale per il 50° anniversario della Repubblica Italiana e alla Reggia di Caserta per l’incontro del G7 alla presenza dei vari Capi di Stato. È stato inoltre invitato al “Martha Argerich & Friends” nell’ambito del quale ha avuto il piacere di suonare in quintetto con la grande pianista Martha Argerich. È docente di corno al Conservatorio “Luisa D’Annunzio" di Pescara.



Francesco Di Lernia svolge la sua attività artistica nell’ambito dei maggiori festival di tutto il mondo esibendosi in luoghi come la Mushashino Hall di Tokyo, la Sala Glinka di San Pietroburgo, la Musikverein di Vienna, la Gallus Hall di Lubiana, la chiesa di San Bavo ad Haarlem, lo Studio Acusticum di Piteå, l’Historische Stadthalle di Wuppertal, il Festival Orgelkunst di Vienna, l’Estate Carinziana, il Festival Internazionale di Treviso, L’Europe & L’Orgue di Maastricht, Settembre Musica Torino, il Monteverdi Festival di Cremona, il Festival Internazionale di Toledo, l’International Organ Week di Granada, il Festival Mitte Europa, l’Organ Week di Rio de Janeiro, il Festival Santander, il Festival International d’Orgue de Fribourg, il Lahti Organ Festival, etc.

Ha studiato in Italia e in Germania e ha conseguito il Konzertexamen con lode alla Musikhochschule di Lubecca nella classe di Martin Haselböck. Durante la sua lunga carriera ha collaborato come solista con svariati ensemble e orchestre tra cui i Wiener Philharmoniker, la Wiener Akademie e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Per Universal ha pubblicato vari volumi, tra cui l’opera completa per tastiera di Johann Kaspar Kerll; inoltre, ha inciso per numerose etichette discografiche (Tactus, Discantica, Dynamic, E lucevan le Stelle, Carus, Digressione Music, etc.) ottenendo riconoscimenti e segnalazioni della stampa specializzata internazionale. Tiene regolarmente conferenze, corsi d’interpretazione e seminari presso accademie in tutto il mondo ed è membro di commissione in concorsi organistici internazionali. È professore di organo presso il Conservatorio di musica Umberto Giordano, istituto che ha diretto dal 2011 al 2017.



L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giovanni Lecce

Coordinatore del progetto



PROGRAMMA



" Silent mountains "



TRADITIONAL

In den Alpen



RAINER BARTESCH (*1964)

Silent mountains



ANTON ZIMMERMANN (1741-1781)

Sinfonia Pastoritia

Introduzione-Adagio, Presto, Andante-Tempo Di Hanaco, Finale-Presto



JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Fuga in sol min. BWV 578



GIOVANNI D’AQUILA (*1966)

The great Horn of Helm



DENIS BÉDARD (*1950)

da Contrastes (2017):

Aria, Fanfare, Choral, Humoresque, Tarentelle



TRADITIONAL

Melodia scozzese (arr. Walter Gleissner)

per corno delle alpi e organo



JOHANN SEBASTIAN BACH

Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731



LEOPOLD MOZART (1719-1787)

Sinfonia Pastorella

Allegro, Andante, Presto