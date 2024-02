È Carnevale anche a Foggia: ecco il mini cartellone del Comune in tre date

Sfilate, laboratori ludico-didattici, animazione e musical: sono racchiuse in tre date le iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia per il carnevale a Foggia.

È il mini-cartellone annunciato una settimana fa dall’assessora Alice Amatore, pensato per i più piccoli. Gli eventi sono stati selezionati tramite avviso pubblico.

Gli appuntamenti di ‘Foggia a Carnevale’ partono domani, domenica 11 febbraio. Alle 16:30, la Pro Loco organizza una sfilata, laboratori e animazione a Borgo Segezia per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Il 13 febbraio, nel Piccolo Teatro di via Delli Carri, l’Accademia Musical Art porterà in scena il Musical Rapunzel, in due repliche, alle 16:30 e alle 19, adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Infine, il 18 febbraio, alle 11, in via Apri, nei locali di fronte all’ex Giuva, c’è il laboratorio spettacolo ‘Che suono fa uno scarabocchio’, a cura della Piccola Compagnia Impertinente, per bambini dai 5 ai 10 anni.