A Manfredonia è Carnevale: la città si risveglia con i giganti di cartapesta in piazza

A Manfredonia è ufficialmente iniziata ‘L’estate di Ze Pèppe’, tra spiagge e coriandoli. È il 68esimo Carnevale di Manfredonia, in un format diverso da quello invernale, anteprima dell’edizione 2023. Nella notte, i giganti di cartapesta sono usciti dai capannoni delle associazioni ‘Non solo Arte’ di Maria Grazia Muscatiello, ‘Noi del Carnevale’ di Gino Bordo e ‘La Compagnia del Carnevale’ di Matteo Trotta. I maestri cartapestai hanno lavorato fino all’alba e la città si è risvegliata con i carri allegorici in piazza Diomede. Sarà possibile ammirarli fino al 10 agosto.

Oggi, come da programma organizzato dall'Amministrazione comunale, Ze Pèppe arriverà in barca a Piazza Maestri d’Ascia alle 19.30, per poi dar via ad un’allegra e festosa sfilata per le vie di Manfredonia e ricevere in piazza del Popolo le chiavi della città dalle mani del sindaco, Gianni Rotice. La kermesse sarà caratterizzata dal gemellaggio con i ‘cugini’ di Putignano, il più antico carnevale d’Europa. Un sodalizio, quello tra Ze Pèppe e Farinella, che vuol costruire un ponte verso il futuro, che per Manfredonia significa imprescindibilmente la valorizzazione della 'Sfilata delle Meraviglie' degli Istituti scolastici, unica al mondo nel suo genere per originalità e bellezza, rafforzando l’identità culturale ed il potenziale economico della 'Fabbrica del Carnevale', un incredibile viaggio nella creatività delle maestranze e nella storia della kermesse sipontina, da far vivere 365 giorni l’anno.

Per il momento, la mostra con cimeli e ricordi carnascialeschi che l’Amministrazione comunale ha voluto simbolicamente, come segno di tutela e valorizzazione della cultura e tradizioni locali, realizzare presso il Luc ‘Peppino Impastato’, sarà visitabile fino al 10 agosto.