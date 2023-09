Estate|Muse|Stelle fa il botto: tremila gli spettatori per l'edizione 2023

Bilancio positivo per la quarta edizione di ‘Estate|Muse|Stelle’, la rassegna culturale nata per valorizzare il sito dell’anfiteatro romano: sono state tremila le presenze registrate per i nove appuntamenti che dal 22 luglio al 10 settembre hanno illuminato l’anfiteatro. Dai quattro appuntamenti selezionati da Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio fino al gran concerto sinfonico dei cinque Conservatori di Puglia, dalla la conferenza del FAI Puglia in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Foggia e il Teatro della Polvere ai concerti della ICO Orchestra Suoni del Sud, di Nino Frassica e Los Plagger Band e del Maestro Mario Rucci, passando per gli appuntamenti al Teatro Garibaldi con Ute Lemper, Peppe Servillo e Solis String Quartet e con Vanessa Scalera e Marco Paolini, tutti hanno riscosso grande successo e apprezzamento.

“È stata un’estate bellissima quella vissuta a Lucera – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pitta – e ci auguriamo che lo sia anche quest’autunno. Estate|Muse|Stelle è diventato, ormai, un appuntamento tradizionale della nostra città, che la comunità aspetta per poter vivere al meglio uno dei luoghi più suggestivi di Lucera: l’Anfiteatro augusteo. Ricordo ancora il giorno della conferenza stampa di presentazione dove annunciammo anche la candidatura di Lucera a Capitale italiana della cultura 2026 e, oggi, che gli spettacoli sono terminati, si sta per concludere anche il primo step di questo entusiasmante viaggio verso l’ambizioso riconoscimento. Continuiamo così, la rotta è tracciata e il cammino, ci auguriamo possa essere pieno di giorni fortunati”.

“Il successo di pubblico e di critica – ha commentato il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio – conferma che la sfida lanciata, ormai 3 anni fa, ha colpito nel segno I motivi di questo successo sono ascrivibili alla sinergia tra tutti gli attori in campo, a dimostrazione che quando la collaborazione tra soggetti diversi non è solo di facciata i risultati non possono che essere positivi, ma anche alla valorizzazione di un bene come l’Anfiteatro attraverso azioni concrete e proposte culturali di qualità”.

La rassegna è stata promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggi per le Province di BAT e Foggia, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia.