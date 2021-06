Escursione, visite guidate e pranzo all'aperto: a Orsara prende il via l'Estate green

L’Estate Orsarese 2021 comincerà domenica 13 giugno e inizierà nel segno dell’ambiente con una giornata di escursioni, visite guidate tra bosco e centro storico, pranzo all’aperto e tanto divertimento. L’evento, “Escursione naturalistica sui Monti Dauni”, è organizzato dall’associazione Verde Mediterraneo in collaborazione con il Comune di Orsara di Puglia e la cooperativa Ortovolante. I partecipanti si ritroveranno alle ore 9.30 al Parco San Mauro e, da lì, cominceranno l’escursione che li porterà a conoscere i Fontanili della transumanza, le prateria sommitali, i punti panoramici e la vetta di Monte Preisi. Dopo il pranzo, che si terrà negli spazi dell’Agriturismo Monte Preisi, la giornata proseguirà con le visite al centro storico di Orsara, per ammirare la Chiesa Madre, la Fontana monumentale, il Palazzo Ducale, l’Abbazia e la Grotta dedicate a San Michele Arcangelo. Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid, e per questo motivo è necessario prenotare la propria partecipazione contattando telefonicamente o via whatsapp il 346.5601364 (mf.verdemediterraneo@libero.it).

“Sarà un’estate tutta improntata al rapporto con l’ambiente, le iniziative all’aperto a contatto con la natura, per scoprire l’intero patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico di Orsara attraverso iniziative che vedranno la stretta collaborazione tra il Comune, le associazioni e gli operatori turistici del paese”, ha annunciato il sindaco Tommaso Lecce.

“E’ fondamentale ripartire”, ha aggiunto Michela Del Priore, delegata ai settori Turismo e Cultura, “vogliamo proseguire il percorso che stiamo portando avanti per promuovere un turismo nuovo ad Orsara, naturalistico e culturale, valorizzando il nostro patrimonio ambientale, mettendo al centro la bellezza e la salubrità dei nostri luoghi”.

ESTATE GREEN, GLI EVENTI. L’estate green di Orsara di Puglia continuerà domenica 20 giugno, quando finalmente si potrà svolgere la Giornata FAI per l’ambiente rinviata nelle scorse settimane. La Giornata FAI, nel ‘paese dell’Orsa’, offrirà tre diversi percorsi: la visita al vivaio del Bosco Acquara e all’orto-giardino, il tour del centro storico e, infine, i percorsi e le degustazioni nei parchetti della biodiversità.

Dopo i primi due appuntamenti, anche gli altri eventi che si svolgeranno nelle settimane a venire saranno incentrati su ambiente e patrimonio storico-culturale e architettonico. Si susseguiranno escursioni, passeggiate in mountain bike e molto altro ancora. Tornerà il Fine-Confine Festival, che quest’anno conterrà anche una sezione dedicata ai bambini, con ospiti d’eccezione per ciò che riguarda il panorama del teatro e del cinema italiano. Nel Bosco dell’Acquara torneranno a risuonare i versi di Dante, questa volta l’omaggio al Sommo Poeta nell’ambito dei 700 anni dalla sua nascita proporrà le suggestioni e le storie del Purgatorio.

ORSARA IN FIORE. A metà luglio sarà proposta una nuova edizione di “Orsara in Fiore”. Balconi, strade, fioriere, piazze, ogni elemento dell’arredo urbano sarà arricchito da fiori e composizioni floreali; e poi, ancora, visite guidate, laboratori orto-floreali didattici e divertenti per i più piccoli, menù dei fiori e tanto altro: Orsara in Fiore sarà tutto questo. A partire dal 24 luglio, ogni sabato ci saranno le “letture piccine” al Parco San Mauro a cura di Milena Tancredi.