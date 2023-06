Concerti, folk e sagre nella ricca estate di Carpino: "Non tradiremo le aspettative"

"Sarà una edizione interessante e ricca anche quest'anno". Con questo spirito il sindaco di Carpino, Rocco Di Brina, ha presentato a Palazzo Dogana, il 'Carpino in Folk', quindi i concerti di Roy Paci e Aretuska, di Africa Unite, di Antonio Castrignanò e dei Cantori, e il cartellone estivo de 'I Collage' il 17 agosto e il 19 di Alfa e degli Zero Assoluto.

Non mancheranno le sagre della carne, caciocavallo podolico, delle fave e dell'olio extravergine d'oliva. Tanti altri gli appuntamenti in onore della festa patronale di San Rocco e di Maria SS. Assunta. "Se il turista sceglie il nostro Gargano per le bellezze balneari, ambientali, credo che lo faccia anche per tutte queste altre iniziative che si inseriscono" il commento del primo cittadino. "Non tradiremo le aspettative".