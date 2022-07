Da Rocco Papaleo al Cavù festival: un'estate per tutti i gusti a Cagnano Varano

Cagnano Varano presenta un cartellone estivo 2022 molto interessante e che, oltre alla valorizzazione dello splendido borgo e del territorio lacustre e marino, guarda oltre e strizza l'occhio a tutto il promontorio.

È un'estate ricca di iniziative e che coinvolge turisti e cittadini di ogni età, infatti, quella del paese garganico sul lago Varano. L'amministrazione presieduta dal sindaco Michele Di Pumpo, con uno splendido lavoro dell'assessore alla cultura Michele Coccia e della pro loco, guidata daSara Scirocco, ha infatti ultimato un cartellone estivo di tutto rispetto, che anche quest'anno vedrà spettacoli e iniziative di ogni genere. Fiori all'occhiello dell'estate cagnanese lo show di Rocco Papaleo il 4 agosto, il grande ritorno, il

6 e 7 agosto del Cavù Festival, la oramai celebre Sagra del Pesce del 13 agosto e l'inaugurazione di Piazza Capojale il giorno successivo. "Devo fare i complimenti a tutto il gruppo di associazioni che sta lavorando a questo cartellone estivo - ha detto il sindaco Di Pumpo - e a tutti coloro che in prima persona si stanno impegnando per valorizzare il paese e tutto il territorio del Gargano. Sono soddisfatto, perché l'indirizzo amministrativo è stato interpretato molto bene: siamo cagnanesi ma siamo garganici e questo è un messaggio importante, perché l'ambito turistico ricettivo non è solo quello cagnanese, ma è rappresentato ds un intero territorio che ha bisogno di emergere e che per risorse non è inferiore a nessuno". Tra le altre manifestazioni, spiccano la passeggiata a 6 zampe più kayak sul lago di Varano e poi incontri con gli autori, proiezioni, Calici nel Borgo, kermesse giunta ormai alla nona edizione. La stagione continua alla grande anche a settembre: il 17 e 18 è in programma, infatti, l'Idro Air Fest nella zona di San Nicola Imbuti, territorio che sarà oggetto di valorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

"Come Pro loco - ha detto Sara Scirocco - ci stiamo impegnando per dare luce alla nostra realtà locale, mettendo a sistema che iniziative che intrecciano il lago di Varano, il borgo, le piazze e che coinvolgono anche le tante altre associazioni di Cagnano che sono il cuore pulsante dell'intera comunità. Il nostro vuole essere un ruolo anche educativo e di esempio per le nuove generazioni, a restare e prendere in mano le sorti di un futuro che passerà dalle loro scelte e dal valore che danno alle proprie radici".