Cinema all’aperto, musica live e vernacolo a Parcocittà

Proseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020, la rassegna di eventi estivi promossi da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il sostegno degli sponsor Rosso Gargano e Lobozzo Gelati.

Il 2 settembre alle ore 21 torna il cinema all’aperto. Protagonista il film “Santa Subito” di Alessandro Piva. Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma 2019. La ricostruzione della vicenda di Santa Scorese, una ragazza di 23 anni uccisa a Bari agli inizi degli anni 90. Perseguitata per anni da un uomo conosciuto per caso in parrocchia. Una tragedia annunciata che forse si sarebbe potuta evitare, 18 anni prima dell’istituzione del reato di stalking. Il film fa parte del progetto “D’Autore D’Estate” di Apulia Film Commission e rientra nella rassegna cinematografica organizzata a Parcocittà con Laltrocinema Cicolella, Sale di Città, Cinema Felix e Lettere Meridiane.

Spazio poi alla buona musica. Prospettive Sonore torna a Parcocittà per il gran finale con 3 concerti imperdibili: 3, 11 e 28 settembre, per tornare a godere di ottima musica live in tutta sicurezza, all'aperto, in collaborazione con gli amici del Parco. Il 3 settembre, alle 20.30, ad esibirsi sarà Ayler's Mood Trio di Pasquale Innarella - sax tenore, Danilo Gallo - basso elettrico semiacustico ed Ermanno Baron - batteria. Il 4 settembre, da non perdere il teatro in vernacolo con l’Associazione Vecchia Foggia e lo spettacolo “Nu passe ‘nnande e n’ate arrete” di Antonio Ragone. Ingresso alle ore 21.30, sipario alle ore 21. Infine, domenica 6 settembre alle ore 20.30, i The Scream Rock Band terranno compagnia al pubblico con il loro “Viaggio nel Rock II”.