Escursione ad Accadia: dal borgo antico allo spettacolare scenario delle Gole di Pietra di Punta

Per dare il benvenuto all’estate, domenica 20 giugno, Archeologica s.r.l. e RaminGo, in collaborazione con l’associazione Verdemediterraneo, il Cea - Centro di Educazione Ambientale di Accadia e con il patrocinio del Comune di Accadia, ripropone una delle mete escursionistiche più affascinanti e insolite del nostro territorio: le Gole di Pietra di Punta.

Partendo dal borgo di Accadia, il percorso farà tappa alla chiesetta immersa nella natura di S. Maria dei Teutonici e ai resti del convento sorto sulle rovine della Statio romana “Ad matrem Magnam” sulla via Herculia, proseguendo tra le foreste a galleria che sovrastano il torrente Frugno, per giungere, infine, alle spettacolari sorgenti e formazioni rocciose di Pietra di Punta.

Ecco il programma:

Ore 9,30 - Raduno ad Accadia, in viale Roma davanti al Municipio e trasferimento in un'area parcheggio

Ore 10,00 - Inizio escursione attraverso la campagna accadiese

Ore 11,15 – Arrivo alle Gole di Pietra di Punta

Ore 13,00 - Fine escursione e rientro ad Accadia

Percorso rivolto ad adulti e ragazzi dai 12 anni in su, in buono stato di salute. Difficoltà minima, 5 Km circa.

Si specifica che l’attività è organizzata nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione del rischio contagio da Covid-19, per cui saranno opportunamente indicate a tutti i partecipanti le regole da seguire durante tutto il percorso.

Si consiglia abbigliamento comodo, k-way e una buona scorta di acqua, ed è obbligatorio l'uso di scarpe da trekking. Il costo della visita guidata è di 10,00 € a persona.

Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire esclusivamente attraverso RaminGo.app

Per informazioni contattare tramite whatsapp il numero: +39 3703779302 (lun-ven ore 16:00-20:00)

La visita si considera confermata una volta raggiunto il gruppo minimo di 20 prenotazioni. In caso di pioggia abbondante nei giorni precedenti, per motivi di sicurezza e praticabilità delle Gole di Pietra di Punta, la visita sarà annullata e riprogrammata. Si specifica che ArcheoLogica srl si fa carico solo dell'organizzazione della visita. Ognuno dovrà recarsi autonomamente sul luogo dell'appuntamento, non essendo possibile organizzare servizi di trasporto.