Deliceto alla scoperta della natura II edizione: giornata nel bosco Macchione

Domenica 6 settembre si andrà alla scoperta del bosco Macchione. La proposta parte dall’Amministrazione Comunale, con il supporto della cooperativa PEGASO che ha in cura il bocco, e la partecipazione del CAI, sezione di Foggia e di Gargano NaTour.

Il programma è adatto a piccoli e grandi, a chiunque sia amante della natura e delle passeggiate nei boschi. Ecco nei dettagli cosa prevede: 9,30 - Ritrovo presso il bosco macchione e registrazione partecipanti

10,30 – Passeggiata nel bosco con arrivo all’area attrezzata. Possibilità di proseguire ulteriormente per i sentieri oppure di fermarsi nell’area adibita. Saranno date notizie storiche sul "Macchione" a cura dello storico Mattia Iossa.

Durante il percorso, per ridurre il numero di bottiglie di plastica, verrà trasportata l’acqua all’interno di una botte su un asinello che farà da mascotte durante il percorso, accompagnato da Antonio Cappiello.

13,00 - Sarà offerto a tutti coloro che si sono registrati un panino con salsiccia e bruschette preparati dal personale della coop. PEGASO.

Saranno utilizzati solo piatti, bicchieri e posate biodegradabili. Sarà possibile integrare il pranzo con altri cibi, dolci e bevande portati da casa.

Si avrà anche la possibilità di degustare i nostri prodotti tipici, lu "MACCATUR R' RLCIT", con all'interno olio, formaggio, biscotti e altre squisitezze del nostro paese.



ANIMAZIONE POMERIDIANA

17:00- Nel pomeriggio un suggestivo spettacolo di magia con l'artista Nadir Muŕa animerà la giornata. Ci sarà zucchero filato e trucco artistico per i picconi grazie alla partecipazione di Gabriella Palmisano e Laura Cotoia.

Si potranno anche fare dei giri a cavallo sotto la super visione dell’associazione “Centro Ippico Scarano di Deliceto’



ANIMAZIONE SERALE

Nel tardo pomeriggio due artisti, sulle note del violino e della tromba, Francesca Scarano e Daniele Nocella, allieteranno la giornata con musica strumentale il tutto accompagnato da un rinfrescante aperitivo organizzato dallo SquareBar.



Scopo degli eventi è quello di far conoscere il nostro ricchissimo patrimonio boschivo insegnando a tutti, bambini e non, ad amare l'ambiente e soprattutto a divertirsi RISPETTANDOLO



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI Ai NUMERI

327 0391748 / 347 0986839



Si ringrazia per la collaborazione S.G.R FOTOGRAFO, DELICETO_LIVE , lavanderia LAUNDRY CONCEPT di Vito Biadi e l'indispensabile aiuto della PROTEZIONE CIVILE di Deliceto

