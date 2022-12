Commissari silurano i neomelodici, fuori dal cartellone natalizio: "Loro percorso non meritevole di apprezzamento”

Sono stati stralciati dal cartellone degli eventi natalizi allestito dal Comune di Foggia i concerti dei cantanti neomelodici Giovanni D’Angelo e Jo Caradonna. “Si è reso doveroso procedere ad un ulteriore esame delle proposte approvate”, scrive nella determina a sua firma la dirigente del Servizio Cultura, Maria Concetta Valentino. Dall’approfondimento dei curricula è emerso che “il percorso degli artisti non è meritevole di totale apprezzamento e sostegno per contenuti e modalità espressive, seppur non strettamente inerenti il progetto proposto”. Il Comune, pertanto, non ritiene di “promuovere tali forme di espressione artistica in quanto non corrispondenti al sentire dell’ente”.

Giovanni D’Angelo, in un featuring con Anthony, cantava nel 2018 ‘Malavita’. Il video, girato a Foggia, è abbastanza cruento tra estorsioni e omicidi. Rapine e pistole anche nel brano di Jo Caradonna “Se Nasce Giudicat” del 2021, per quanto poi in entrambi i pezzi emerga come la condotta criminale finisca per bruciare la propria vita e porti a perderla in un niente. I due cantanti Giovanni D’Angelo e Giuseppe Caradonna, che collaborano anche nei loro progetti musicali, erano tra i protagonisti di 'Natale Insieme' e 'Natale con noi', due proposte che prevedevano anche uno spettacolo di animazione e magia.

Erano tra i 26 eventi del programma delle manifestazioni natalizie approvato dalla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia lo scorso 1 dicembre. Si tratta di proposte presentate in risposta ad un avviso pubblico, vagliate dal dirigente del Servizio Cultura che, all’esito del riesame, oggi ha trasmesso nuovamente ai commissari per la nuova approvazione il cartellone. La locandina dello spettacolo con Gianni D’Angelo era già pronta: era previsto per giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, in piazza Daloiso al Rione Martucci.