'Erasmus Days': tre giorni di eventi nelle sedi foggiane del Centro Studi European Campus

Il Centro Studi 'European Campus', scuola superiore di primo e secondo grado privata e Organismo di Ricerca Sociale autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Puglia per il settore educazione e formazione, in qualità di organizzazione attiva nel programma della Commissione Europea destinato ai giovani prende parte ed organizza sul territorio l'Erasmus Days 2020.

Gli #Erasmusdays sono l’iniziativa della Commissione Europea che coinvolgono beneficiari e protagonisti del programma, in un evento diffuso in tutta Europa e oltre. 15, 16 e 17 ottobre 2020: tre giorni per raccontare e promuovere il programma Erasmus+ o per scoprirlo e lanciarsi in questa avventura.

#Erasmusday2020 mette al centro la mobilità internazionale e la cittadinanza europea ma anche il ruolo degli #ErasmusAlumni, ambasciatori e attori importanti nella promozione del Programma, soprattutto guardando al futuro, in vista di un budget più ampio, come proposto da Commissione e Parlamento europeo per offrire più opportunità e raggiungere sempre più persone e organizzazioni. L'Erasmus days organizzato dal Centro Studi European Campus prevede conferenze, incontri, dialoghi, orientamento, momenti di scambio di informazioni e apprendimento tra pari, momenti di accoglienza e formazione per far conoscere anche a chi non lo sa quanto questo programma può portare innovazione, apertura, cultura, cambiamento negli individui ma anche nelle organizzazioni.

L'evento si terrà nelle sedi del Centro Studi European Campus site a Foggia in via Trieste n.11, San Severo in via Abruzzi 31 e Torremaggiore in via Ugo Foscolo 19.

Per maggiori informazioni sull'evento e sul programma consultare il sito della Commissione Europea dedicato al programma Erasmus (https://www.erasmusdays.eu/?_sfm_event_pays=541&_sft_event_date=15-october-2020 ) il sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus plus (https://www.erasmusplus.it/ ) e il sito del Centro Studi European Campus (www.europeancampus.it)

