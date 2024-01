La Capitanata si prepara all'Epifania: voli della Befana, concerti e presepi viventi per l'ultimo evento delle festività natalizie

Uno dei detti più noti la associa alla fine delle festività natalizie. Ma l'Epifania resta uno dei momenti più sentiti dalla comunità. E anche quest'anno la provincia di Foggia può vantare una ricca programmazione di eventi, molti dei quali a tema religioso. Non mancano, tuttavia, anche gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e gli eventi musicali.

Si parte già domani, con un evento all'insegna della solidarietà. Una Befana speciale, goffa, giocosa e divertente porterà doni e risate ai bambini ricoverati nei reparti di Neuropsichiatria Infantile e Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Foggia. L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra Unicef Comitato per la provincia di Foggia, Camera Minorile di Capitanata e Associazione Cultura e Ambiente, rappresentati rispettivamente da Maria Emilia De Martinis, Anna Lucia Celentano e Michele Dell’Anno.

Sempre domani, a Foggia, è in programma il Corteo dei Re Magi, evento organizzato dalla associazione artistica culturale 'Oblivion'. L'evento è patrocinato dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia e dal Comune di Foggia Servizio cultura, turismo, spettacoli e sistema museale.

A Candela, comune che ospita la più celebre casa di Babbo Natale, si chiudono i battenti con una strabiliante serie di eventi. Il gran finale di 'Candela, il Paese del Natale' è previsto proprio per sabato 6 gennaio dalle 19.30: tutti col naso all'insù per il favoloso Volo della Befana in piazza Plebiscito, dal campanile della Chiesa Madre. Uno spettacolo unico nel suo genere, realizzato in collaborazione con il Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo. A seguire, il concerto di Antonino Spadaccino, reduce dalla vittoria in 'Natale e quale', edizione natalizia del celebre programma condotto da Carlo Conti su Rai uno.

Sono tante le novità che caratterizzeranno la Festa dell’Epifania a Celle di San Vito. L’appuntamento è per sabato 6 gennaio, alle ore 15, davanti al Municipio. Ed è proprio davanti alla sede municipale che arriverà la Befana, accompagnata da Babbo Natale su una slitta pieni di regali da consegnare a tutti i bambini. Bambini che giungeranno anche dai paesi limitrofi per ricevere i doni e partecipare alla festa animata dalla presenza di un dj e da diverse mascotte. Per i bambini è stata preparata anche una speciale merenda da degustare insieme alla Befana e a Babbo Natale. Befana e Babbo Natale che, dopo la festa e la consegna dei regali, andranno via insieme, sulla scia dell’antico adagio secondo il quale “L’Epifania tutte le feste porta via”. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno del Castello di Celle di San Vito, sempre a partire dalle ore 15.

La villa comunale 'Umberto I' di Cerignola ospiterà la seconda edizione del concerto 'Epiphany Festival' a conclusione del cartellone natalizio. Saranno di scena Lda e Deddy, giovani e affermati talenti provenienti dal talent show 'Amici' e autori di successi al vertice delle classifiche.

Dopo il grandioso successo dello scorso anno, anche per quest'anno l'Amministrazione Comunale di Apricena, in collaborazione con I Matti di Notte, ha inteso riproporre la festa della Befana: manifestazione a chiusura di un corposo cartellone di eventi natalizi che hanno animato la città e coinvolto numerosi turisti e visitatori giunti dai comuni limitrofi. Appuntamento per sabato 6 gennaio 2024, a partire dalle ore 11:00 in piazza San Francesco d'Assisi (già piazza Andrea Costa).

Il 2024 a Vieste si apre con la grande musica dell’Orchestra Ico Suoni del Sud, diretta da Michele Cellaro. L’appuntamento con il Concerto di Capodanno è fissato per sabato 6 gennaio alle ore 11 presso il Cine Teatro Adriatico. Per brindare al nuovo anno, sul palco dell’Adriatico saliranno quaranta musicisti che, con la direzione del maestro Michele Cellaro, proporranno oltre a celebri valzer e melodie di Johann e Josef Strauss, anche musiche di Charles Gounod, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Umberto Giordano, Armando Trovajoli, Dimitri Shostakovich, Ermanno Wolf-Ferrari, Franz Lehar e Alfredo D’Ascoli. Oltre al patrocinio del Comune di Vieste - assessorato alla Cultura, l’iniziativa si avvale dell’organizzazione dell’associazione Gargano Music presieduta da Sandra Cardone con la direzione artistica del maestro Andrea Vescera, e della collaborazione del Polo Culturale Vieste e dell’associazione Rinascita dei trabucchi storici e della Curia Arcivescovile di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Durante il concerto si esibirà il corpo di ballo della Tersicore Danza. Coreografie di Giada Ordine. Ingresso gratuito.

Il ricco cartellone di eventi proposto dal Comune di Orsara, vedrà la riproposizione del presepe vivente, giunto quest'anno alla venticinquesima edizione. La manifestazione è patrocinata da Ats Montemaggiore. Tante le volontarie e tanti i volontari che daranno vita all’antica Betlemme nel cuore del centro storico orsarese, riproducendo l’atmosfera magica della natività, la grotta in cui nacque Gesù, e poi taverne, botteghe, capanne di artigiani, pastori, massaie. Un percorso realizzato grazie al coinvolgimento di tanti figuranti, che indosseranno costumi preparati con cura e faranno rivivere l’atmosfera magica della Natività.

'La Befana più buona che c'è' è l'evento finale della rassegna 'Natale in città' organizzata dal Comune di San Severo. Sabato 6 gennaio, a partire dalle 18.00, è previsto il giro della Befana per le vie della città accompagnata dagli sbandieratori di Lucera. Alle ore 19.00 la Befana arriverà in Piazza della Repubblica per la distribuzione di caramelle. Seguirà l'esibizione delle Befane Ballet, in collaborazione con Havana Club. In chiusura, spettacolo con il gruppo Sbandieratori e Musici 'Puer Apuliae' di Lucera.

L'ultima due-giorni della rassegna Il Presepe Vivente di Mattinata è alle porte. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio è l’ultima occasione per godere appieno del fascino della rappresentazione più gettonata del Natale mattinatese, giunta alla seconda edizione, e interamente voluta e realizzata dalla locale associazione 'Mattinata a Cavallo'.