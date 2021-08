Emilio Solfrizzi e Stornaiuolo tornano in provincia di Foggia con 'Tutto il mondo è un palcoscenico'

Proseguono gli appuntamenti di "Estate, Muse e Stelle 2021”, la rassegna promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, che verrà realizzata all’Anfiteatro Augusteo dal 18 agosto al 25 settembre.

Il 23 agosto Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo torneranno all’Anfiteatro con uno spettacolo nuovo di zecca: “Tutto il mondo è un palcoscenico” (I Like Puglia S.r.l.). La citazione di William Shakespeare da “Come vi Piace” da cui prende il titolo questo esilarante spettacolo, è quasi a significare che la vita di ognuno di noi sia una sequenza di scene e controscene. Il teatro allora diventa il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche e soprattutto delle straordinarie qualità del genere umano. In scena un navigato affabulatore e un comico di razza con svariati cavalli di battaglia: si otterrà uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare. Ma soprattutto uno spettacolo per quelli che avrebbero preferito rimanere a casa, stravaccati sul divano e, invece, cambieranno idea.