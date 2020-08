Il tour di Elodie fa tappa sui Monti Dauni: live a Sant'Agata 'Sul Palco delle Puglie'

Passerà anche per i Monti Dauni il tour di concerti di Elodie (ph. RAFFAELE MARONE). La cantante romana, che si classificò seconda alla quindicesima edizione di 'Amici di Maria De Filippi' nel 2015, si esibirà venerdì 21 agosto a Sant'Agata di Puglia, all'interno della manifestazione 'Sul palco delle Puglie 2020'.

Elodie, con quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è una delle protagoniste dell’estate 2020 grazie al singolo ‘Guaranà’ e alla collaborazione in ‘Ciclone’ di Takagi & Ketra, entrambe certificate disco d’oro e tra le canzoni più ascoltate della stagione. Il suo ultimo album ‘This is Elodie’, contenente hit degli ultimi due anni come ‘Nero Bali’ (doppio disco di platino), ‘Pensare Male’ dei The Kolors (disco di platino), ‘Margarita’ (doppio disco di platino), ‘Andromeda’ (disco d’oro) e l’ultimissima ‘Guaranà’ (disco d’oro), è stato da poco certificato disco d’oro, ottenendo il titolo di unico album di un’artista donna pubblicato nel 2020 ad essere nella Top20 dei dischi più venduti nel primo semestre dell’anno.