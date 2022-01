Elisa e Silvestro, 100 anni lei e 108 lui: 73 anni di matrimonio e quella promessa mantenuta: "Lo festeggeremo insieme"

Elisa e Silvestro di Torremaggiore, 207 anni e 153 giorni in due. Settante tre anni di matrimonio e un compleanno speciale, i 100 ani di Elisa Coccitto, che assume un carattere di eccezionalità considerando che li ha festeggiati accanto a suo marito Silvestro Gualiano, che ha 107 anni e 5 mesi.

Elisa nasce a Torremaggiore l’8 Gennaio del 1922, da Teresa e Giovanni, di rientro dopo 5 anni da emigrato in America. In gioventù lavora nel negozio di alimentari di famiglia, fino a che nel 1948 conosce Silvestro Gualano, classe 1914, di San Marco in Lamis. Nello stesso anno si sposano (dopo che anche la sorella di lui sposa il fratello di lei!) e hanno festeggiato il 2 ottobre scorso il loro 73esimo anniversario.

Silvestro, grande lavoratore, collabora con alcune masserie e aziende agricole prima di mettersi in proprio negli anni Cinquanta e dedicarsi ai propri vigneti e oliveti. Continua senza sosta fino a 90 anni passati. Elisa, è una casalinga pugliese doc: ricamatrice, sarta, cuoca eccellente, che per tutta la vita si è prodigata per i due figli e i quattro nipoti. Da poco più di un anno è venuta alla luca una pronipote. Ci sono anche una trentina di nipoti, figli dei fratelli, legatissimi ai due zii.

Questo compleanno è anche il modo di onorare una promessa che a tutti sembrava impossibile 8 anni fa: nonno Silvestro alla sua festa dei 100 anni promette a nonna Elisa che niente al mondo gli avrebbe impedito di mancare alla festa dei suoi 100 anni nel 2022. Promessa mantenuta!